Autunno 2023: quali segni troveranno il vero amore, le stelle non hanno dubbi

Quali sono le previsioni astrali in vista dell’autunno 2023 per quanto riguarda l’amore. Quali segni avranno maggiore fortuna sotto questo punto di vista

L’autunno è ufficialmente iniziato e solitamente questa stagione lascia in dote diversi cambiamenti. Anche per quanto riguarda l‘amore la fine dell’estate segna sempre un momento di svolta. A prescindere dalla propria situazione sentimentale, gli astri hanno in serbo per alcuni segni delle novità importanti.

Per altri invece bisogna pazientare un po’, ma si sa com’è in questi casi. La ruota gira e se oggi alcuni segni possono guardare con maggior fiducia all’amore, altri potranno farlo domani. In questa sede vediamo cosa è previsto per l’autunno 2023.

Oroscopo autunno 2023 sull’amore: chi ride e chi piange

Partendo dall’Ariete questa fase sembra piuttosto propizia. È in previsione un incontro capace di far battere il cuore a mille. Vivrà dei momenti di passione e complicità, ma non mancherà qualche discussione più che normale. Il Toro invece si sentirà insoddisfatto della propria vita amorosa e sentirà il desiderio di avere una relazione più stabile e duratura.

I Gemelli punteranno sull’avventura. Momenti di grande intensità ma senza chissà quale impegno. Un po’ di sana libertà che di certo non fa mai male. L’altra faccia della medaglia è quella del Cancro che sarà piuttosto contrastante nei suoi stati d’animo. Romanticismo e voglia di sognare si alterneranno a timidezza e insicurezza nel corso dei mesi autunnali.

Passando al Leone, si contraddistinguerà per il suo sapere essere sempre attraente e per il suo carisma. Il tutto condito da un po’ di arroganza e di pretenziosità che contribuirà ad avere molti ammiratori o ammiratrici. Di gran lunga più selettiva la Vergine che mai come adesso farà prevalere il suo senso critici. Forse un pizzico di flessibilità in più non guasterebbe.

La Bilancia sarà invece più affascinante e sociale, ma anche più indecisa e incostante. Lo Scorpione si sentirà molto passionale e al contempo misterioso e sfuggente. Il Sagittario punterà sull’avventura pura, anche in maniera irresponsabile ed imprudente. Il Capricorno si sentirà più ambizioso e realista e quindi anche più freddo e distaccato.

L’Acquario avrà un asso nella manica grazie all’originalità e all’innovazione e per questo andrà alla ricerca di persone che sappiano essere stimolanti a livello intellettuale. E i Pesci? In questo afoso autunno si sentiranno sensibili e fantasiosi e anche leggermente confusi. Il che li porterà ad essere romantici e passionevoli con il partner in alcuni momenti. In altri spazio alla passività e al vittimismo.