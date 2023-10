Richiamo auto, forti rischi per questi marchi: chiama subito l’assistenza

Richiami per alcuni modelli di auto che devono essere portate all’assistenza della casa automobilistica produttrice per revisione

Se un’azienda automobilistica diffonde un richiamo che riguarda molti modelli di veicoli, è necessario che vengano sottoposti a revisione per verificare quale sia il problema. Tra questi c’è Nissan che sta richiamando le auto vendute a causa di un difetto di fabbricazione di alcuni veicoli. Quali sono?

I marchi interessati dai richiami sono diversi e i problemi che vengono definiti dai vari bollettini emessi sembrano essere importante. Per non correre rischi è necessario rivolgersi immediatamente all’assistenza o al concessionario in cui si è acquistato il veicolo per provvedere immediatamente alla sostituzione.

Auto richiamate per gravi problemi di costruzione, i marchi

Le case automobilistiche hanno emesso bollettini in cui si comunica il richiamo di alcuni modelli di auto. Ecco quali sono i brand e i veicoli interessati da problemi di fabbrica che comportano importanti rischi:

Nissan

I veicoli interessati dal richiamo sono Nissan Note, Serena, Aura, Leaf e Kicks, prodotti e venduti negli ultimi anni. La preoccupazione principale riguarda il sistema elettrico a bordo a causa di un difetto di fabbrica che può causare fastidi al proprietario o, nei casi peggiori, il malfunzionamento del controllo di crociera ad alte velocità. I proprietari sono stati invitati a recarsi al più presto in un centro di assistenza per una soluzione.

Fiat e Alfa Romeo

Il gruppo Stellantis ha emesso un richiamo per i modelli Fiat Tipo, Fiat 500X e Alfa Romeo Tonale, che è stato notificato attraverso il portale Safety Gate del Rapex. Il richiamo è stato emesso a causa del potenziale rischio di incendio legato alla batteria al litio da 48 V presente nei modelli ibridi.

Jeep

Le vetture interessate al richiamo sono Jeep Renegade e Jeep Compass e-Hybrid, a causa di un possibile rischio di sviluppare un incendio che potrebbe essere generato dalla batteria al litio presente nei veicoli. Il rischio potrebbe provenire da un possibile difetto della batteria o eventuali infiltrazioni d’acqua. Stellantis ha quindi emesso il richiamo identificato come 59A per i modelli Jeep Mild Hybrid 48V.

Ds

Anche i modelli Ds4 e Ds7 Crossback plug-in sono stati oggetto di un richiamo a livello europeo per lo stesso possibile rischio di corto circuito e potenziale sviluppo di incendio. Il problema si manifesta soprattutto durante la fase di ricarica a causa di un guasto che riguarda il sistema di controllo. Il richiamo è stato emesso con il codice interno JVD.

Jaguar

Il richiamo riguarda la Jaguar I-Pace in Europa ed è stato emesso a causa di un potenziale rischio di surriscaldamento della batteria al litio. Il rischio indicato può innescare il fenomeno del thermal runaway.