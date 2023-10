Buoni fruttiferi ottobre 2023: i migliori per investire i propri risparmi

Sono diversi i Buoni Fruttiferi Postali, ecco quali sono i migliori titoli per investire i propri risparmi ad ottobre 2023.

Da sempre i Buoni Fruttiferi Postali rientrano tra gli investimenti preferiti dai risparmiatori italiani. Questo soprattutto perché rappresentano un porto sicuro, considerato che sono garantiti dallo Stato italiano. In più, oltre ad offrire rendimenti fissi nel tempo grazie ai quali si può sapere anticipatamente quanto si guadagnerà, garantiscono la liquidità. Questo significa che i Buoni fruttiferi Postali, possono essere riscattati ancor prima della scadenza.

Insomma, questi prodotti finanziari rappresentano per gli investitori ancora una scelta che merita la loro attenzione.

Ma quali sono i titoli di Poste Italiane più interessanti di ottobre 2023 per rendimento? Ecco i Buoni Fruttiferi Postali da non lasciarsi sfuggire questo mese.

Buoni Fruttiferi Postali: i migliori di ottobre 2023

Attualmente, è possibile acquistare ben 8 tipi diversi di Buoni Fruttiferi Postali (BFP). Tra le opportunità per gli investitori, ci sono i 3 anni Plus, particolarmente indicati per chi preferisce un investimento di breve termine, massimo 3 anni. I Buoni Fruttiferi Postali 3 anni Plus garantiscono un rendimento fisso del 2% annuo lordo alla scadenza, ma sono rimborsabili in qualsiasi momento, a patto che non venga superato il termine di estinzione. Tra i migliori titoli di Poste Italiane ottobre 2023, i 3×2. Si tratta di investimenti a lungo termine (6 anni) che offrono un tasso di interesse dell’1,25% dopo tre anni, che sale al 2,75% dopo sei anni. Anche in questo caso, è possibile chiedere il rimborso quando si vuole, ma il riconoscimento degli interessi avviene dopo tre anni.

All’elenco dei BFP sottoscrivibili ad ottobre 2023 si aggiunge anche il Buono Fruttifero Postale Risparmio Sostenibile, indicato per chi desidera investire fino a 7 anni contando su rendimenti fissi che crescono nel tempo. Gli interessi partono dallo 0,5% dopo un anno e crescono progressivamente fino a raggiungere l’1,50% dopo i sette anni. In più, alla scadenza è possibile ottenere un premio connesso all’andamento dell’indice STOXX ® Europe 600 ESG-X se positivo. La carrellata dei migliori titoli Poste Italiane di ottobre 2023 prosegue con i 3×4, dalla durata massima di 12 anni e che offrono rendimenti annui lordi che iniziano all’1,25% dopo 3 anni e aumentano fino al 3% dopo i 9 anni. E’ possibile ottenere il capitale anticipatamente, ma si ha diritto agli interessi sono dopo 3, 6 o 9 anni.

Come di consueto, tra i prodotti sottoscrivibili ad ottobre 2023 c’è anche l’ordinario, quello dedicato ai minori, i bfp Soluzione Eredità dedicati ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste ed, infine, il buono fruttifero Risparmio Semplice, sottoscrivibile solo a condizione che venga attivato un piano di risparmio semplice.