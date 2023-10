Conto corrente, quanti soldi è bene lasciare in banca per stare tranquilli

Quanta liquidità è meglio avere sul conto corrente per stare tranquilli? Ecco quale potrebbe essere la scelta migliore per stare tranquilli.

Per gli italiani, tenere i soldi sul conto corrente sembra essere ancora la strategia principale. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Banca d’Italia, nel nostro Paese la liquidità media detenuta sui conti correnti è di circa 15 mila euro, 14.981 euro per la precisione.

Tuttavia, non sempre avere troppi soldi sul conto rappresenta la scelta migliore, soprattutto, considerato il delicato momento storico che stiamo vivendo. Questo perché, la recente impennata dell’inflazione ha un effetto decisamente negativo sui risparmi. In pratica, i soldi lasciati fermi su un conto corrente, sebbene mantengano il loro valore nominale, consentono di acquistare meno beni rispetto al passato proprio per effetto dell’inflazione.

In più, il denaro lasciato fermo, comporta una vera e propria perdita in termini economici, considerati i costi di tenuta del conto corrente. Ma allora quanta liquidità conviene tenere sul conto corrente?

Quanti soldi conviene tenere sul conto corrente

In un momento di incertezza economica come quello che stiamo vivendo sono in tanti a chiedersi “quanti soldi conviene tenere sul conto corrente?”. Ebbene, non è possibile dare una risposta univoca a questo interrogativo, considerate le diverse variabili in gioco.

In linea generale, è opportuno tenere in liquidità una cifra congrua ad affrontare le spese quotidiane ed eventuali spese impreviste per almeno un semestre. Facendo un esempio pratico, supponiamo di avere una rata del mutuo di 700 euro e di avere una spesa media mensile di 400 euro. Sul conto sarà bene tenere circa 3 mila euro. Ovviamente, parliamo di calcoli approssimativi che non tiene conto di tanti fattori come, ad esempio, le esigenze di una specifica famiglia e gli obiettivi di investimento. Ad ogni modo, il succo del discorso è che, di questi tempi, è preferibile tenere sul conto corrente solo lo stretto necessario e valutare l’investimento del resto del capitale. Come?

Attualmente, sono diverse le forme di investimento sulle quali si può puntare. Tra gli strumenti finanziari più sicuri, senza dubbio, i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), I BFO (Buoni Fruttiferi Postali) e le obbligazioni, o bond inglese. Certamente, può essere utile chiedere aiuto al proprio consulente finanziario che saprà indicare, la scelta più adatta alle proprie esigenze e la somma da investire.