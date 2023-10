Vuoi una vecchiaia serena? Ecco quanto devi mettere da parte a 30, 40 e 50 anni

Il problema delle pensioni sta mettendo in allarme molte persone. Per questo è bene mettere da parte qualcosa quando si è giovani. Ma quanto? Scopriamolo insieme

Avere il denaro che basta per vivere un’esistenza serena è un obiettivo comune a tutte le persone a prescindere dall’età. Certo, quando si è nel fior degli anni e si hanno le forze e le energie per lavorare in linea generale non ci sono grandi problemi. La questione diventa più spinosa quando si avvicina l’età pensionabile e non si può fare molto per sostentarsi in maniera autonoma.

Dunque è necessaria un po’ di sana lungimiranza, soprattutto se non si hanno degli introiti da capogiro o una posizione lavorativa stabile. Tutto ciò infatti incide sui contribuiti da versare e può portare ad un importo pensionistico piuttosto basso e non in grado di ricoprire le esigenze di una persona anziana.

Quanto risparmiare nel tempo per vivere una terza età dignitosa

Abituarsi a risparmiare già dal primo stipendio è un passo che può rivelarsi decisivo. Magari si può adottare la tecnica del 50-30-20 dove la prima cifra è destinata alle spese fondamentali, la seconda agli svaghi e la terza si mette da parte. Un ragionamento che non fa una piega e che può essere sempre utile nel corso del tempo.

Dunque tutto dipende dalle proprie entrate e dal proprio tenore di vita. A prescindere da ciò secondo gli esperti a 30 anni il saldo del conto corrente dovrebbe oscillare sull’equivalente del reddito annuo (mediamente sui 15-20 mila euro). A 40 anni invece invece dovrebbe essere pari a 3 volte in più rispetto al reddito annuale e 50 addirittura 6 volte.

Viste così sembrano cifre folli ed eccessive, anche perché si dovrebbe arrivare al raggiungimento del mezzo secolo con circa 60mila euro sul conto alla fine dell’anno. Non si tratta di qualcosa di impossibile e già riuscire a tenere da parte poco più della metà di questa soglia è un gran risultato.

Risparmiare i soldi in banca può essere un’altra soluzione efficace. Tenerli liquidi senza investirli al giorno d’oggi è un grande rischio viste le fiammate inflazionistiche a cui è soggetto il sistema economico. Tenerli da parte e magari farli fruttare è invece un opzione intelligente visto che il denaro è al sicuro e nel tempo possono anche lievitare. Certo non esistono più gli strumenti di un tempo sotto questo punto di vista, ma nella peggiore delle ipotesi ci si ritrova quanto depositato.