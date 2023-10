Si può vivere a Dubai se non si è ricchi? La risposta non è affatto scontata

Il luogo comune che Dubai sia un posto solo per persone ricche è ormai piuttosto consolidato. A quanto pare però le cose non stanno esattamente così

Vivere a Dubai è il sogno di tante persone che però spesso frenano questo loro desiderio per via di aspetti meramente economici. Infatti si parte dell’assunto che se non si guadagna molto non ci si può sostentare in una città così onerose e ricca di lusso. Nulla di più sbagliato.

Certo, ovviamente non è possibile andare in giro con macchine sgargianti come gli emiri o mangiare tutti i giorni in ristoranti stellati, ma si può vivere una quotidianità serena e ricca di opportunità.

Lo stipendio medio e le prospettive di chi lavora a Dubai

Molti italiani stanno optando per la città situata negli Emirati Arabi. Nell’ultimo periodo soprattutto medici e infermieri stanno emigrando nei paesi di arabi alla ricerca di compensi maggiormente commisurati alle proprie mansioni. Dunque è bene subito sfatare questo finto mito che per poter vivere tra i grattacieli e la modernità di Dubai bisogna “avere i soldi”.

Chiaramente si tratta di una località cara, ma al contempo chi decide di trasferirsi può contare su stipendi commisurati al tenore di vita. Ad esempio un normalissimo lavoro da dipendente consente di avere gli introiti mensili necessari per potersi sostentare dignitosamente. Lo stipendio medio si aggira infatti sui 2.600 euro.

La maggior parte delle persone riesce però ad arrivare tranquillamente a 4.000 euro al mese. Chi intende trasferirsi deve comunque fare tutte queste valutazioni e qualora rientra in questi parametri può partire senza problemi e mettere radici nel paese. Al tempo stesso anche una volta giunti sul posto bisogna entrare nell’ottica di idee che non si tratta di una vacanza e che non si devono spendere soldi a destra e a manca.

Un po’ come si fa in Italia o in altre nazioni resta fondamentale avere una buona gestione delle proprie risorse. Ciò non toglie che nel corso della propria avventura negli Emirati non si possa progredire e ambire a guadagni sempre più alti. D’altronde essendo in continua espansione è una sorta di luogo ideale per chi ha notevoli capacità e ha voglia di crescere. Al contempo però pur essendo una città decisamente globalizzata e ormai piuttosto occidentalizzata si deve tener conto di una cultura e di una tradizione totalmente differente da quella nostrana, che almeno inizialmente non è poi così semplice da assimilare.