Quanto guadagna Andrea Giambruno marito di Giorgia Meloni? Le cifre che in pochi conoscono

Andrea Giambruno già noto per essere un giornalista è diventato ancor più popolare da quando la moglie Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio dei Ministri

Essere il marito di una donna potente non è mai semplice, ma Andrea Giambruno sta ricoprendo al meglio questo “scomodo” ruolo dal 22 ottobre 2022, giorno dell’insediamento di Giorgia Meloni al Governo. Discrezione e garbo lo hanno contraddistinto nel corso di quest’anno molto importante per la sua consorte.

D’altronde lui sa come si fa visto che ricopre un ruolo fondamentale in ambito comunicativo. Infatti è un giornalista, videomaker e conduttore televisivo piuttosto apprezzato e stimato nell’ambiente. Laureato in filosofia all’Università Cattolica di Milano è stato autore di numerosi programmi Mediaset come Quinta Colonna, Matrix, Mattina 5 e Stasera Italia.

Andrea Giambruno: che lavoro fa e quanto guadagna

Successivamente è diventato conduttore di Studio Aperto, ma nonostante di fatto viva anche lui sotto la luce dei riflettori pare non amare troppo i clamori, ragion per cui non espone più di tanto la sua vita privata. A quanto pare però è proprio grazie a Mediaset che è sbocciato l’amore tra lui e la Meloni.

Il tutto pare sia accaduto nel corso di una puntata di Quinta Colonna di cui lei era ospite. I due poi hanno messo su famiglia e hanno avuto una bambina di nome Ginevra. Tralasciando gli aspetti più importanti della sua vita al di fuori del piccolo schermo, ciò che molti si chiedono e quanto guadagno il primo first gentleman della storia di Italia.

Stando ai rumors che circolano sotto questo punto di vita i suoi compensi potrebbero oscillare tra i 3.000 e i 5.000 euro mensili. La notizia però non gode della massima attendibilità e si basa sulle cifre percepite da molti altri suoi colleghi.

Ma non se su questo aleggiano ancora forti dubbi su un altro c’è una solida certezza: Giambruno e la Meloni appartengono a fazioni politiche differenti. Notoriamente risaputo il pensiero di lei, ciò che fa scalpore è pensare che lui sia di sinistro. Ad annunciarlo è stata proprio la “Giorgia Nazionale” durante una puntata del programma “Il Testimone” condotto da Pif, in cui senza troppi fronzoli ha svelato questo particolare aspetto. Nonostante le posizioni diverse però riescono a parlare tranquillamente di temi come i diritti degli omosessuali e la legalizzazione delle droghe leggere, il che rende l’idea della solidità di una delle coppie che in questo momento è tra le più attenzionate d’Italia.