Dicono che queste 3 erbe siano magiche e attirino soldi e fortuna: scopri se è vero

Alcune erbe che abbiamo giornalmente sotto il naso sono tradizionalmente portatrici di vincite, ricchezza, fortuna e sono benauguranti anche per quanto riguarda il lavoro

Le erbe un tempo avevano una valenza di gran lunga più risonante visto che erano usate anche come medicinali o per scacciare il malocchio. Oggi al massimo rappresentano dei condimenti o degli oggetti di decoro per la casa. Eppur secondo i cultori del genere sono in grado di portare diverse novità positive nella vita delle persone.

In tal senso spiccano il denaro e la fortuna che tutti gli individui cercano con una costanza nel corso della propria esistenza. A tal proposito sono tre le erbe dotate di questo potere. Andiamo a conoscerle meglio e vediamo cosa lasciano in dote precisamente.

Le tre “erbe magiche” che attirano la ricchezza, la prosperità e la fortuna

Ad esempio l’alloro che veniva utilizzato per prevedere il futuro, oggi invece per insaporire i piatti di carne nei giorni festivi. Ed è proprio questo genere di celebrazioni (come ad esempio quelle domenicali) che contengono anche la preghiera del perdurare dell’abbondanza (e non solo a tavola). Dunque sarebbe sempre opportuno averne un mazzo essiccato in casa, magari fuori all’uscio e legato da un nastro rosso.

Meno in auge nelle case italiane è il bambù, almeno per quanto concerne riti e fumigazioni. Spesso viene usato a scopo ornamentale, magari per separare alcuni ambienti dell’abitazione. Secondo la cultura giapponese però basta averlo sotto il proprio tetto per ottenere immediatamente soldi e ricchezza.

Decisamente più intricata è la situazione del basilico. Secondo le antiche narrazioni nelle case ebraiche esistevano almeno due piante di basilico: una per cucinare e una come oggetto di preghiera. Molti secoli fa quindi era considerato un generatore di prosperità. Si può essiccare e posizionare dentro sacchetti aromatici in tessuti naturali da portare dietro nelle occasioni particolari.

A prescindere da ciò è fondamentale il modo in cui viene coltivato. Deve essere fatto con amore. In questo caso è bene rammentare che nessuna foglia dovrà essere tolta dalla pianta che viene designata come oggetto di culto. Insomma, un trio decisamente particolare da tenere sempre in casa proprio. Soprattutto i più superstiziosi e gli amanti delle tradizioni di un tempo non possono farne a meno. Lasciando da parte però le credenze popolari è da dire che queste tre piante possono dare un tocco di fascino e utilità alla casa che non ha eguali.