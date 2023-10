Le stelle parlano chiaro: le donne più inclini al divorzio sono di questi segni…

Secondo gli astri alcune donne corrispondenti a degli specifici segni zodiacali sono maggiormente predisposte al divorzio. Ecco quali sono e per quali motivi

Quanto possono essere influenti le stelle nella nostra vita? Secondo gli astrologi sono praticamente fondamentali e possono determinare aspetti davvero importanti della nostra esistenza. Fortuna, denaro, lavoro e amore sono sicuramente i primi tre che balzano alla mente e che interessano di più alle persone.

Focalizzandoci su quest’ultimo c’è un’importante sfaccettatura con cui dover fare i conti, ovvero il divorzio. Ebbene sì, anche se si tratta di qualcosa di doloroso, va comunque messo in conto visto che non sempre le storie prendono la giusta piega col passare degli anni. A quanto pare però alcune donne appartenenti ad alcuni specifici segni sono di gran lunga più predisposte a troncare definitivamente le loro relazioni anche da un punto di vista burocratico.

I tre segni donna che divorziano con maggiore facilità

La donna Acquario è sicuramente tra queste. Nonostante veda nel matrimonio un valore importante si ritrova spesso a divorziare per via del suo essere volubile e variabile nell’umore. Si tratta di una personalità femminile difficile da tenersi accanto, ma non per infedeltà, anzi è sempre piuttosto ligia nelle sue relazioni. Fondamentalmente però non sa accontentarsi di ciò che ha e può finire col distruggere anche le certezze che si è costruita nel corso del tempo.

Diverso è il discorso del Leone. Un po’ come in natura dove comandano le leonesse, anche in questo caso il genere femminile tende a prendere il sopravvento nelle relazioni. Seppur non lo faccia con intenzioni cattive ciò può portare alla rottura, talvolta drastica. Il divorzio appare come l’unica via possibile anche spesso non è la soluzione più gradita, bensì l’unica che si conosce per uscire da queste situazioni ingarbugliate.

La Bilancia al contrario degli altri due segni menzionati ha un carattere conservatore, alle volte anche troppo, tant’è che finisce col sottrarsi da alcune importanti responsabilità delle vita di coppia. Ciò porta all’accumularsi dei problemi che prima o poi emergono e portano allo scontro e di conseguenza al divorzio. Così come per il Leone le donne della Bilancia non lo fanno per una loro manifesta volontà. Tendono però a rifugiarsi in quella sofferenza che col tempo è diventata l’unica via per star bene. Un ragionamento decisamente cervellotico che però la dice lunga su come la fine di un matrimonio possa avere degli impatti devastanti sulle persone.