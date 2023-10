Se hai sognato di cadere nel vuoto non fare finta di nulla: ha un significato ben preciso

Si tratta di un sogno piuttosto comune da fare, ma a cui non si dà mai troppo peso. In realtà però sarebbe opportuno andare a fondo e scoprire cosa si cela dietro a questa immaginazione

A quanti di voi è capitato di sognare di cadere nel vuoto? Probabilmente a tanti. Ci si sveglia con quella sensazione di terrore mista a quella di pericolo scampato. In pochi però si soffermano a pensare a cosa sia dovuta questa visione avuta in sonno.

In maniera superficiale si cerca di archiviare la questione pensando “era solo un brutto sogno”. In realtà però seppur a volte siano davvero strani i sogni hanno un minimo di significato e di collegamento logico con le nostre vite reali. Ciò non significa che bisogna prendere alla lettera ciò che si sogna, soprattutto in questo caso, ma al tempo stesso cercare di dare un senso non è una soluzione così malvagia.

Sognare di cadere nel vuoto: cosa significa

Il sogno in questione ad esempio può essere il frutto di un periodo di ansia o stress o di mancanza di fiducia in se stessi. In primi però è bene distinguere tra l’avere l’impressione di cadere legata a spasmi o movimenti muscolari e il sognare realmente di precipitare nel vuoto dovuto a ragioni inconsce.

Quando accade a ciò probabilmente si sta vivendo una situazione che non riusciamo ad affrontare, che ci travolge e ci spinge sempre più in basso. Sognare invece di cadere nel vuoto al buio può essere l’indice di un’ansia fortissima per qualcosa di ignoto e che ci ha turbato in passato e che teniamo nascosta nei nostri pensieri.

Se il sogno contempla una caduta durante un’arrampicata significa che il proprio orgoglio è stato calpestato. Un rifiuto o una promozione mancata possono essere gli esempi più calzanti sotto questo punto di vista. Chi invece ha avuto qualche brutta esperienza al volante potrebbe avere in sogno delle immagini di una caduta nel vuoto con la propria macchina.

Tuttavia esiste anche un’accezione positiva di questo sogno. Se ad esempio si cade nel vuoto e ci si salva allora cambia tutto. Può rappresentare un’apertura a situazioni nuovi o la voglia di cimentarsi in esperienze mai provate prima, qualcosa che sia in grado di suscitare emozioni forti. A quel punto non resta che capire quale possa essere questa scarica di adrenalina da vivere assolutamente per assecondare il desiderio inconscio maturato durante il sonno.