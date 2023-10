Bonus Sar 2023, fino a 1.000 euro per i disoccupati: come funziona il Sostegno al Reddito

Il cosiddetto Bonus Sar 2023, prevede un contributo fino a 1.000 euro per i disoccupati. Vediamo di cosa si tratta e chi può beneficiarne.

In un delicato momento economico, come quello che stra attraversando il nostro Paese, il tema bonus e agevolazioni statali ha, senza dubbio, tenuto banco. Il Governo ha previsto benefici per diverse categorie di persone e per le più svariate circostanze, allo scopo di contrastare la povertà e la disoccupazione.

Tra le misure introdotte, il cosiddetto Bonus Sar, Sostegno al Reddito erogato da FormaTemp, il Fondo che si occupa della gestione bilaterale della formazione e del sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione. L’indennità SAR è tra i contributi meno noti, ma decisamente utile per chi è rimasto senza un lavoro.

Nello specifico, questa prestazione di sostegno al reddito viene garantita ai lavoratori interinali o in somministrazione, ai quali non è stato rinnovato il contratto di lavoro, a patto che soddisfino specifici requisiti, di seguito vediamo quali.

Bonus Sar 2023: i requisiti d’accesso

Il Bonus SAR 2023 è una forma di sostegno al reddito garantita a chi ha perso il lavoro in somministrazione. L’importo erogato da FormaTemp il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, oscilla tra i 780 e i 1.000 euro e viene riconosciuto solo in presenza di alcuni specifici requisiti.

Nello specifico, possono beneficiare del bonus Sar, gli ex titolari di contratti di somministrazione di lavoro:

• disoccupati da almeno 45 giorni, con almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part time verticale, part time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’ultimo anno, partendo dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;

• disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzia per il lavoro;

• disoccupati da almeno 45 giorni con almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part time verticale, part time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi dodici mesi, a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Chi ne ha diritto può presentare l’istanza per il riconoscimento del Bonus Sar 2023 attraverso il portale FormaTemp, tra il 106esimo e il 173esimo giorno dopo l’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Oltre ad aver maturato 45 giorni di disoccupazione, il richiedente dovrà aspettare 60 giorni per inoltrare la domanda per il sostegno. La richiesta può essere espletata in totale autonomia, direttamente sul portale web FormaTemp, oppure, con il supporto di un caf o un ente di patronato.