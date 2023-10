Grande Fratello 2023: a quanto ammontano i guadagni di questa edizione

Il Grande Fratello garantisce ai concorrenti degli stipendi settimanali per il periodo di permanenza nella casa. Vediamo a quali cifre possono arrivare

Il Grande Fratello è il padre di tutti i reality. Nei primi anni 2000 ha avviato questa stagione che dopo più di un ventennio non sembra passar di moda. Anzi, ancora oggi la famosa casa di Cinecittà attira grandissime attenzioni da parte del pubblico italiano.

Chiaramente si tratta anche di un business di non poco conto visto che ne girano di denari intorno a questo reality. I partecipanti infatti oltre all’ambito premio finale che potrà vincere solo uno dei concorrenti, possono inoltre beneficiare di un indennizzo per il periodo trascorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 2023: i guadagni settimanali dei concorrenti

Questo “stipendio” dipende da diversi fattori, in primis dalla popolarità del concorrente. Ovviamente qualsiasi genere di negoziato con la produzione avviene prima così da evitare dubbi o fraintendimenti. Per effetto di ciò coloro che stanno prendendo parte a quest’ultima edizione del Grande Fratello (iniziata lunedì 11 settembre 2023) possono ambire ad un minimo di 5.000 euro fino ad un massimo di 15.000 euro a settimana.

Dunque chi arriva fino in fondo anche se non dovesse poi centrare la vittoria finale si porterà comunque a casa un bel gruzzoletto da poter reinvestire o utilizzare per le proprie dinamiche quotidiane. Il vincitore invece può ambire ad un vero e proprio tesoretto che per quanto riguarda questa edizione dovrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro.

Una cifra considerevole che può cambiare radicalmente la propria esistenza. In particolar modo per coloro che non sono già noti si tratta di qualcosa di inimmaginabile. A ciò vanno poi aggiunti i vari compensi nei programmi televisivi una volta usciti dalla casa. Insomma, una miniera d’oro oltre che una vetrina importante.

Una parte del montepremi finale va però in beneficenza ad un’associazione scelta prima dell’ingresso nella casa. D’altronde a fronte di una vincita così ingente ci può stare che una porzione venga utilizzata per aiutare chi soffre ed è meno fortunato. A prescindere poi da vincitori e vinti, il ritorno alla vita reale deve essere sfruttato al massimo nella fase iniziale.

Si possono infatti strappare dei contratti di pubblicizzazione o essere invitati ad eventi. Alcuni diventano perfino influencer. I più talentuosi possono poi ambire ad entrare nel mondo dello spettacolo diventando attori, presentatori o conduttori potendo così arricchire i propri guadagni e stabilirsi in un modo nel quale non è poi così semplice penetrare.