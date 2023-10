Alla scoperta della “modalità monaco”, la via più efficace per disintossicarsi dai social

Andiamo a scoprire di più su questa innovazione che consente di potersi liberare almeno per un po’ dai social network, di cui siamo sempre più schiavi

I social network sono sempre più parte delle nostre vite. Per quanto in alcune circostanze possano essere utili, sarebbe comunque opportuno avere un certo equilibrio nel loro utilizzo, onde evitare di diventarne schiavi. Purtroppo però la realtà in cui viviamo è caratterizzata da individui ormai completamente dipendenti ed assuefatti da questi strumenti.

Qualcuno però ha pensato bene di trovare una soluzione a questo problema ideando un’apposita applicazione chiamata Freedom. Vediamo in che modo funziona e perché può rappresentare una vera e propria svolta.

Cos’è Freedom, la nuova app che distoglie dai social network

In pratica consente di bloccare l’accesso a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e di tutte le altre applicazioni simili e di far tornare le persone all’epoca pre-social. Si può decidere per quanto tempo impostare il blocco e chiaramente lo si può disattivare in qualsiasi momento lo si desideri.

Esiste però anche la funzione “modalità bloccata” che non consente di ripristinare l’accesso ai social prima della fine del blocco impostato. Una delle peculiarità di questa app è sicuramente la “modalità monaco” che consente di dedicarsi ad un unico compito senza tecnologia o altre distrazioni.

Nelle ultime settimane c’è stato un boom di ricerche con questo hashtag a testimonianza dell’interesse che c’è intorno a questa tematica. Ma come è nata l’idea di inventare Freedom? Il fondatore Fred Stutzman ha spiegato che il tutto è nato durante il periodo universitario quando doveva scrivere la tesi e spesso si distraeva con Facebook.

Dunque è il frutto di un’esperienza vissuta e l’auspicio è che possa aiutare molti giovani a rimanere concentrati sulle tematiche serie della vita. Allo stato attuale sono oltre 2,5 milioni gli utenti al mondo che hanno scaricato Freedom, l’app che aiuta a “disintossicarsi” dai social.

D’altronde non è semplice tenersi alla larga dai colossi di Meta che impiega centinaia di dottorandi e scienziati comportamentali per rendere l’app più stimolante. Il periodo in cui questa innovazione ha iniziato a diffondersi maggiormente è stato quello della pandemia dove le persone avevano maggiore tempo libero e magari potevano dedicarsi anche ad altre attività che solitamente mettevano da parte per via dei troppi impegni. I download sono stati superiori del 50% rispetto al periodo precedente. Dunque non resta che provare per capire davvero se può essere realmente la soluzione ideale per smorzare l’uso spasmodico dei social.