Libretto risparmio, affrettati se vuoi sottoscriverlo: non c’è più molto tempo

Poste Italiane ha varato una nuova offerta sul Libretto di risparmio Smart con un tasso decisamente vantaggioso. Scopriamo di cosa si tratta

Gli strumenti di investimento proposti negli ultimi anni da Poste Italiane sono molteplici e tutti decisamente interessanti. Per effetto di ciò molti italiani hanno deciso di sposare la causa e di sottoscriverli. Tra i più comuni ci sono senz’altro i Buoni Fruttiferi Postali, ma sono entrati nelle grazie dei cittadini anche i Libretti Postali, considerati ormai dei piccoli salvadanai in cui depositare i propri risparmi.

Uno degli snodi cruciali in tal senso è stato quello di 2 anni fa in cui il vecchio libretto al portatore ha lasciato spazio al libretto smart. Un cambiamento che ha goduto di ottimi consensi e ampiamente dimostrato anche dall’aumento delle sottoscrizioni.

Libretto risparmio Supersmart: l’offerta da non lasciarsi scappare

Il motivo di tutto questo clamore è abbastanza semplice. Il libretto smart offre nuove funzionalità che semplificano i versamenti e i prelievi in particolar modo quelli effettuati presso gli sportelli Postamat ATM. Inoltre periodicamente sul libretto di risparmio smart si applicano delle offerte veramente interessanti denominate “Supersmart”.

Un esempio sotto questo punto di vista è l’offerta sul libretto postale 360 giorni con quasi tutti gli interessi raddoppiati. Nello specifico dal 14 settembre al 6 novembre 2023 tutti i titolari di libretti smart possono sottoscrivere l’offerta Supersmart Premium 366 a patto che apportino nuova liquidità.

Con questa proposta si può godere di un tasso annuo lordo a scadenza del 3,50% mentre solitamente il tasso annuo sul libretto di risparmio è dello 0,001%. Dunque si tratta di una buona occasione per accumulare denaro che però come già ribadito deve arrivare necessariamente da nuove risorse economiche.

Nella fattispecie ciò va fatto mediante accredito dello stipendio, della pensione, assegni bancari, circolari o bonifici. In generale comunque l’offerta SuperSmart si può attivare sia presso gli uffici postali, sia online sul sito di ufficiale di Poste Italiane o tramite l’apposita app di Bancoposta.

Insomma, un’opportunità da cogliere il prima possibile. Certo c’è ancora un po’ di tempo a disposizione, ma in questi casi si sa quanto procrastinare possa essere deleterio. Meglio trovare subito uno spiraglio di tempo e recarsi allo sportello per poter ottenere tutte le delucidazioni del caso. Chiaramente bisogna fare i conti anche con la nuova liquidità da dover apportare che soprattutto in una fase storica come questa ricca di rincari e con l’inflazione alle stelle non è per niente semplice da apportare.