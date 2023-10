I numeri da giocare assolutamente al Superenalotto: puoi diventare ricchissimo

Indovinare i numeri dell’estrazione del Superenalotto è tra le cose più difficili al mondo. Tuttavia un modo per avvicinarsi un po’ alla fortuna esiste: scopriamolo insieme

Il sogno di vincere al Superenalotto accomuna praticamente tutti gli italiani che sperano un giorno di poter godere di questa fortuna. Un qualcosa che spetta davvero a pochi eletti, ma lo sfizio sta anche nell’immaginare che ciò accada. Poi se succede davvero tanto meglio.

L’aspetto basilare però è indovinare i numeri dell’estrazione e visto che sono ne ce ne sono ben 90 e i numeri vincenti sono 6 le combinazioni possono essere tra le più svariate. Sulla scelta incidono spesso delle dinamiche personali, sogni o semplicemente sensazioni. Ma se invece si provasse ad usare un po’ di logica?

In che modo si possono “prevedere” i numeri del Superenalotto e diventare ricchi

Molti ritengono che giocare i numeri che mancano da tanto o che siano tra i meno estratti possa essere un viatico vincente. Tra quelli che non escono da qualche tempo ci sono il 16, il 24, il 25, il 35, il 44 e l’87. L’altra faccia della medaglia invece è quella dei giocatori che puntano sui numeri più ricorrenti.

D’altronde se sono quelli che hanno regalato più gioie agli altri, magari possono regalarle anche a noi. Tra questi spiccano il 6, il 55, il 77, l’81, l’85 e l’86. Come dice un vecchio detto tentar non nuoce, a patto però che ciò venga fatto con lungimiranza e in maniera sporadica. Sfidare la sorte ogni tanto può essere sicuramente divertente, ma ciò non deve trascendere nella ludopatia.

Le probabilità di perdita restano sempre di gran lunga maggiori, ragion per cui prima di dilapidare il proprio denaro è bene rifletterci su, soprattutto se le cifre che si investono sono alte. L’ideale sarebbe stanziare una sorta di budget mensile, ovviamente esiguo da dedicare a questa attività.

Raggiunta questa soglia se si raggiungono dei risultati bene, altrimenti pazienza. Insistere è la cosa più inutile del mondo in quanto nessuno vi potrà ridare indietro il denaro perduto. Il gioco va vissuto come tale e non è detto che la Dea Bendata faccia per forza capolino. Potrebbe anche non passare mai dalle vostre parti. Per potersi sostentare l’unica via è e resta quella del lavoro in particolar modo in questa fase storica piuttosto ingarbugliata da un punto di vista economico in cui fare la spesa di base al supermercato sembra diventato un vero e proprio percorso ad ostacoli.