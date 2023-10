Risparmi e inflazione, come mettere soldi da parte nonostante l’impennata dei prezzi

Di questi tempi, mettere da parte qualche euro è diventata un’impresa piuttosto ardua. Eppure, un modo per risparmiare nonostante l’inflazione, c’è!

Il caro vita ha reso un’impresa difficile mettere da parte qualche euro a fine mese. Tutto aumenta e gli italiani sono sempre più costretti a fare delle rinunce per poter sbarcare il lunario.

Sebbene, il Governo abbia introdotto bonus ed agevolazioni per le più svariate motivazioni, proprio con lo scopo di sostenere economicamente i cittadini in questo buio periodo economico, oramai, quasi più nessuno riesce a risparmiare soldi. I costi per le bollette, per la spesa alimentare, ma anche per andare in vacanza, sono arrivati praticamente alle stelle ed è sempre più difficile far quadrare i conti a fine mese, figuriamoci a metter via qualche euro.

Eppure, qualche trucchetto, o meglio, qualche regola da seguire c’è per risparmiare. Ad esempio, sappiamo che con la regola del 50 – 30 – 20, metà dello stipendio, cioè, il 50% viene impiegato per le spese fisse come il mutuo o l’affitto, le bollette e così via; il 30% va destinato alle spese variabili come le uscite, gli hobby ecc., e il restante 20% da mettere via, come fosse già speso. E, poi, esiste anche la regola delle 24 ore. Vediamo di cosa si tratta.

Risparmiare soldi con la regola delle 24 ore

Come abbiamo visto, esistono dei piccoli accorgimenti, o meglio, delle regole da seguire per riuscire a mettere da parte qualche euro, nonostante l’inflazione. Oltre alla nota regola del 50 – 30 – 20, esiste la regola delle 24 ore. Ma come funziona?

Praticamente, prima di comprare un oggetto, meglio far passare almeno un giorno, per rifletterci su ed evitare di fare un acquisto di cui potremmo pentirci, buttando via dei soldi. A pensarci bene, quante volte abbiamo comprato qualcosa di cui non si aveva realmente necessità, salvo poi pentircene?

Ebbene, seguendo la regola delle 24 ore, avremo la possibilità di valutare con attenzione, per un giorno, i pro e i contro di un acquisto. Una volta appurato che l’oggetto che intendiamo acquistare è effettivamente qualcosa di cui abbiamo bisogno, allora compriamolo. In caso contrario, avremo evitato di buttare via i nostri soldi per qualcosa di inutile. In buona sostanza, la regola delle 24 ore ci insegna che per risparmiare è importante tenere a freno l’istinto e prima di acquistare un oggetto domandarsi: è indispensabile? Secondo uno studio inglese, nel corso della nostra vita vengono acquistati oltre mille oggetti inutili che, praticamente, non abbiamo mai utilizzato.