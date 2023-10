Lacrime di gioia, da cosa sono dovute? La spiegazione che in pochi conoscono

Le lacrime di gioia sono piuttosto frequenti nelle vite delle persone. In linea di massima sono dovute a forti esperienze significative, ma c’è anche altro

Quante volte ci è capitato di piangere di gioia o di vedere un amico o un parente farlo. Si tratta di una reazione fisiologica dovuta a determinate circostanze che possono capitare nel corso della vita. Di fatto è un atteggiamento innato a cui spesso non si presta più chissà quale attenzione.

In realtà però questo gesto può avere diversi risvolti e soprattutto spiegazioni differenti. A tal proposito un nuovo studio condotto presso la Cornell University rivela che esistono 4 tipi di lacrime di gioia. Andiamo a scoprire insieme quali sono e quali differenze intercorrono tra di loro.

Lacrime di gioia: da cosa possono essere provocate

Partendo dalle lacrime di affetto sono spesso sperimentate in situazioni che includono gentilezza inaspettata o amore eccezionale. Spesso si associano a sensazioni di vicinanza e condivisione come ad esempio le celebrazioni dei matrimoni. Poi ci sono le lacrime di successo/realizzazione. Di solito vengono versate in contesti di performance o al raggiungimento di un importante obiettivo nella vita.

Chiaramente includono tutto il proprio orgoglio. Per rendere più chiaro il concetto basta pensare ad un successo sportivo o in ambito universitario/lavorativo. Meno note sono le lacrime di bellezza che si verificano comunemente in contesti in cui si entra a contatto con una bellezza di carattere straordinario. Natura, musica e arte possono suscitare questo effetto e accorpano anche stupore e brividi.

Al contrario invece, le lacrime di divertimento sono quelle che possono sopraggiungere quando accade di particolarmente divertente e includono sentimenti di divertimento o leggerezza oltre che la propensione a ridere. Di fatto sono quelle lacrime tipiche di circostanze in cui si ride così tanto che ad un certo punto si inizia a piangere.

Dunque sono varie le tipologie di pianti di gioia e tutte accomunate da un impatto chiaramente positivo. Numerosi studi hanno indagato sull’impatto che queste hanno sull’umore delle persone. Questi pianti infatti sono associati ad un aumento dell’energia o ad una funzione adattiva che guida le persone verso le esperienze più significative della loro vita con l’obiettivo di raggiungere un maggior benessere.

Chiaramente le sperimentazioni a riguardo sono ancora in continuo divenire. Fare chiarezza sull’interessante fenomeno delle lacrime di gioia può essere uno spunto in grado di comprendere ancor meglio i complessi meccanismi che smuovono la mente umana nelle varie situazioni della vita.