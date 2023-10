Come capire se piaci ad uomo dal linguaggio del corpo: se fa questo gesto è “cotto”

In alcuni casi, il linguaggio del corpo ci aiuta a carpire delle cose più di tante parole. Ad esempio, c’è un segnale in particolare che ti fa capire se piaci ad uomo.

Ci sono gesti, il più delle volte compiuti inconsapevolmente, che possono farci capire più di tante parole. Può capitare, infatti, che qualcuno non riesca ad esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti tramite le parole, ma lo faccia attraverso il linguaggio del corpo: gesti, espressioni del viso o movimenti che riescono a trasmettere qualcosa in particolare. Analizzare con attenzione il linguaggio del corpo può dirci molto di un uomo, il modo in cui si muove può far capire se prova attrazione o no.

Insomma, anche la comunicazione non verbale può farti capire se piaci ad uomo. I gesti apparentemente casuali sono parte della seduzione e saperli cogliere significa ottenere informazioni preziose. In questo caso, c’è un preciso movimento delle mani che uomo compie quando prova interesse per una donna.

Quindi, per capire se piaci ad uomo e se ti desidera basta semplicemente scrutare i suoi movimenti, guardare cosa fa concretamente.

Se gli piaci fa questo gesto!

Ci sono dei chiari segnali che possono far capire se piaci o meno ad uomo. Un uomo interessato, nella maggior parte dei casi, fa capire anche tramite i movimenti del suo corpo le intenzioni e i pensieri che gli susciti. Il suo corpo, anche se involontariamente, ti parla.

Osserva, ad esempio, le posizioni che assume quando gli sei vicino. E’ rilassato, è teso? Stende le mani verso di te o incrocia le braccia? Arrossisce? Sono diversi i segnali che possono aiutarti a scoprire se un uomo è “cotto” di te. In particolare, c’è un movimento delle mani che gli uomini fanno quando sono molto attratti da una donna. Normalmente, le mani vanno a toccare le orecchie, ad esempio, durante una conversazione. Le orecchie rappresentano una parte del viso molto importante e quando vengono toccate vogliono lanciare un messaggio inequivocabile. Secondo gli esperti, toccarsi le orecchie vuole esprimere una forte attrazione sessuale nei confronti del proprio interlocutore.

Insomma, se un uomo si sfiora il lobo, o si tocca l’orecchio mentre parla con te, sta mostrando una sorta di interesse. Certo, non è detto che sia per forza attrazione fisica, ma mostra comunque interesse, che sia piacere nell’ascolto o semplicemente felicità. Un gesto involontario che, in ogni caso, trasmette un messaggio positivo.