Auto, i documenti da tenere sempre a bordo per non finire in grossi guai

Ci sono documenti che non possono mancare a bordo di un’auto, in caso contrario, si rischia di finire un guai grossi.

Oltre alla patente di guida, ci sono documenti che non bisogna mai dimenticare quando si circola in strada. Essi sono estremamente importanti, o per meglio dire, indispensabili se non si vuole incorrere nel rischio di sanzioni pecuniarie e amministrative.

A stabilirlo il nostro Codice della Strada all’articolo 180, che prevede una salata multa al mancato rispetto dell’obbligo.

In più, chi viene fermato al volante, senza uno o tutti questi documenti, è tenuto a presentarli entro un certo termine presso l’ufficio indicato dalle Forze dell’Ordine, pena ulteriori provvedimenti sanzionatori. “Chiunque senza giustificato motivo – riporta l’articolo 180 del CdS al comma 7 – non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682”.

Quali sono i documenti da tenere in auto

Secondo la Legge del nostro Paese, ci sono alcuni documenti che gli automobilisti devono tenere obbligatoriamente a bordo del veicolo. Questo perché, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, servono a garantire la regolarità del mezzo di trasporto e ad identificare l’automobilista.

Nello specifico, oltre alla patente di guida, è obbligatorio tenere in auto il certificato di proprietà, l’assicurazione RC auto e il libretto di circolazione (o carta di circolazione). La mancanza di questi documenti può comportare guari molto seri che vanno dalle multe fino al sequestro del veicolo. Secondo quanto previsto dall’articolo 180 del Codice della Strada, in mancanza della patente di guida e degli altri documenti necessari fa scattare una sanzione amministrativa che va da 42 a 173 euro, fermo restando che poi sarà necessario presentarsi agli uffici di polizia per esibire i documenti mancanti, pena una seconda sanzione ben più alta. La sanzione può arrivare fino a 1.700 euro, secondo gli ultimi aggiornamenti, se non vengono presentati i documenti agli uffici di polizia, o se si presentano scaduti o non in regola.

Oltre ai documenti obbligatori, è consigliabile avere a bordo della propria auto il cosiddetto modulo blu di constatazione amichevole (o modulo CAI), utile per la denuncia di un eventuale sinistro. Inoltre, nel caso in cui si viaggi con i bambini al di sotto dei 4 anni a bordo, è preferibile avere il certificato di conformità del dispositivo d’allarme antiabbandono, obbligatorio da marzo 2021.