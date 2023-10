Bonus elettrodomestici, come funzionerà dal 2024: la nuova proposta di Legge

E’ in fase di valutazione la nuova proposta di Legge relativa al contributo per l’acquisto di elettrodomestici. Vediamo cosa potrebbe succedere dal prossimo anno.

Il governo sta lavorando al nuovo bonus elettrodomestici. La nuova proposta di Legge, targata Lega, sarebbe già depositata in commissione della Camera e potrebbe già essere inserita nella prossima Manovra. L’intento della nuova misura è incentivare il ricambio dei vecchi elettrodomestici con nuovi dispositivi, a condizione che appartengano a determinate categorie energetiche.

Per questo motivo, potrebbe prevedere il riconoscimento di un contributo economico a chi acquista nuovi elettrodomestici di elevata efficienza energetica, con contestuale rottamazione di quelli obsoleti.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo bonus elettrodomestici 2024, chi ne ha diritto e quali sono le nuove regole che potrebbero entrare in vigore con la nuova Legge di Bilancio 2024.

Bonus elettrodomestici 2024: cos’è, come funzionerà e a chi spetta

Il Bonus elettrodomestici potrebbe essere una delle novità introdotte già nella prossima Manovra. La nuova proposta di Legge è stata avanzata proprio qualche giorno fa dal leghista Alberto Gusmeroli ed è già arrivata in Commissione Attività Produttive alla Camera. In attesa del suo possibile inserimento già nella Legge di Bilancio 2024, da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, vediamo come funziona il bonus elettrodomestici 2024.

La misura nasce con l’intento di incentivare i cittadini a sostituire e rottamare i vecchi elettrodomestici, con modelli più nuovi e ad alta efficienza energetica. Il contributo riconosciuto potrebbe essere pari al 30% del costo di acquisto, nel limite massimo di 100 euro, che sale a 200 euro se l’ISEE del nucleo familiare acquirente è inferiore a 25 mila euro. Avrà diritto al contributo chi acquista elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per lavatrici e asciugatrici, alla classe C per le lavastoviglie e alla classe D per i frigoriferi e i congelatori. All’acquisto, inoltre, deve corrispondere la rottamazione dei prodotti obsoleti attraverso il riciclo. Il bonus avrà un limite di spesa pari a 400 milioni totali e riguarderà il triennio 2023 – 2025.

In attesa di conferme, per cui bisognerà aspettare l’ok alla Manovra, entro il 31 dicembre 2023, rimane attualmente in vigore la misura pensata per 2023 e già prorogata per il prossimo anno. Il bonus attualmente consiste in una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici destinati ad arredare le case in ristrutturazione.