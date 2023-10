Arriva l’innovativo dispositivo che si apre in caso di caduta e allerta i soccorsi: come funziona l’airbag per gli anziani

E’ finalmente disponibile un nuovo utilissimo dispositivo per gli anziani, in grado di attutire le cadute e proteggerli da possibili fratture.

L’Italia si conferma il paese della terza età. Secondo un rapporto ISTAT del 12019, sarebbero oltre 7 milioni gli over 65, ovvero l’11% della popolazione, e più di 4 milioni i cittadini che superano gli 80 anni di età, confermandosi primo in Europa per livello di invecchiamento e secondo solo al Giappone, nel mondo.

Alla luce di questi dati, è facilmente intuibile che gli italiani più in là con l’età costretti a vivere da soli siano diversi milioni. Una situazione particolarmente difficile, soprattutto, per chi a causa dell’invecchiamento e di altre patologie associate, rischia di perdere più facilmente l’equilibrio e cadere.

Per fortuna, in soccorso degli anziani più fragili, è arrivato un nuovo utilissimo dispositivo ideato allo scopo di proteggerli da brutte cadute. Si tratta di una sorta di cintura dotata di sensori in grado di captare i movimenti di chi la indossa e attiva un airbag che si apre entro 60 millisecondi prima di finire a terra. Vediamo nel dettaglio come funziona e perché può salvare la vita di molti anziani.

Come funziona l’airbag per gli anziani

Le cadute negli anziani causano tassi di mortalità elevatissimi, oltre a contribuire significativamente alla limitazione della mobilità e all’ingresso prematuro in residenze assistite. Per questo motivo, è anzitutto necessario mettere in atto un piano di prevenzione che contribuisca ad evitare il più possibile pericolose cadute, potenzialmente mortali. Ad esempio, può essere utile svolgere una regolare attività fisica, indossare scarpe adeguate e muoversi lentamente. E’ bene, inoltre, ridurre al minimo i pericoli ambientali. Quindi, assicurarsi di avere un’adeguata illuminazione in casa, tenere sempre in ordine gli oggetti ed eliminare i tappeti dove il pavimento risulta scivoloso. Mentre, può essere una buona idea utilizzare i tappeti antiscivolo in bagno.

Oltre a questi accorgimenti, per gli anziani è disponibile anche il dispositivo anti caduta “FuturAge”, messo in commercio dalla start up D-Air lab di Lino Dainese, già proprietario dell’azienda specializzata nell’abbigliamento protettivo sportivo. Il dispositivo, a lungo sperimentato, è una sorta di cintura dotata di sensori capaci di riconoscere tutti i movimenti di chi lo indossa. In caso di caduta, FuturAge, attiva un airbag che si apre entro 60 millisecondi prima dell’impatto col suolo, proteggendo le anche, la testa del femore da possibili fratture.

Ma non è tutto, perché questo speciale airbag sarebbe in grado di attivare un messaggio con le coordinate Gps a tre numeri di emergenza scelti dall’anziano, in caso di pericolo. Un vero e proprio salvavita che va ricaricato con un semplice cavetto Usb.