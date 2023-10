Come vincere una vacanza a Gardaland per tutta la famiglia | Ecco il nuovo premio di Poste Italiane

Un soggiorno per quattro persone all’interno del parco divertimenti più famoso d’Italia: sembra un sogno, ma è la realtà. Ecco come vincerlo.

Lo sapevate? È dal lontanissimo 1975 che Gardaland, la città dei divertimenti, è meta delle famiglie di tutta Italia e d’Europa: si tratta infatti del sesto parco europeo per numero di visitatori.

Nato dalla mente dell’imprenditore Livio Furini dopo una visita al parco di divertimenti Disneyland in California, Gardaland si è espanso negli anni fino ad ospitare ben 37 attrazioni, 8 montagne russe e numerosi parchi acquatici.

Non solo: il territorio di Gardaland include anche numerosi hotel che rendono possibile soggiorni lunghi e permettono di visitare il parco e le numerose attrazioni con tranquillità. Chi ha detto che il divertimento per la tua famiglia dev’essere un “tocca e fuga” di una giornata?

Oggi la realtà di Gardaland sembra più vicina e alla portata di tutti anche grazie al concorso indetto da Poste Italiane.

Il premio messo a disposizione da Poste Italiane

Sul sito di Poste Italiane sono infatti apparsi tutti i dettagli relativi ad un concorso per vincere una vacanza nel luogo più magico d’Italia, che coinvolgerà tutta la famiglia.

Partecipare è semplicissimo, e i premi sono molti: di seguito ecco tutti i dettagli su come ottenere una vacanza compresa di mezza pensione e trasporto per grandi e piccini!

Tutti i dettagli del concorso: date della partecipazione, requisiti e altro ancora

Come riporta il sito delle Poste, per partecipare è necessario aprire con Poste Italiane un libretto di risparmio dedicato ai minori d’età, nel periodo compreso tra il 18 Settembre e il 31 Ottobre 2023. Munisciti di documento d’identità, codice fiscale e sei pronto a partire, ma ricordati di compilare il form dedicato entro la data di scadenza del concorso.

In palio ci sono 10 soggiorni a Gardaland Resort, comprensivi di due notti nell’hotel e due giorni di ingresso nel parco di divertimenti, per quattro persone, con trattamento di mezza pensione presso il ristorante Tutankhamon presente all’interno del parco. Inoltre avrai a tua disposizione il trasferimento andata e ritorno da Roma e Milano, o in treno dalle principali stazioni d’Italia fino a Desenzano del Garda, e la possibilità di usufruire della navetta gratuita da e per il parco. L’estrazione si terrà il 30 Novembre: ulteriori dettagli, compreso il regolamento, sono disponibili sul sito delle Poste a questo indirizzo. Perché lasciarsi sfuggire questa occasione?