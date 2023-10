Moneta rare e di valore, i collezionisti fanno follie per le vecchie lire: controlla se hai conservato questo piccolo tesoro

Se ricordi di aver conservato in un cassetto alcune monete delle vecchie lire, ti consigliamo di dare un’occhiata, potresti guadagnarci una vera e propria fortuna.

Anche se sono in pensione, ormai da diversi anni sostituite dall’euro, alcune monete e le banconote in lire sono ambitissime dai collezionisti e gli appassionati di numismatica. Per alcuni esemplari sono disposti a spendere cifre davvero pazzesche.

Il motivo è molto semplice, alcune banconote e monete del vecchio conio, appartengono alla categoria delle cosiddette banconote e monete rare. Questo significa che sono particolarmente difficili da reperire in giro, perché coniate in numero limitato di pezzo o per la presenza di imperfezioni, i cosiddetti errori di conio.

Quando gli esperti di numismatica trovano una di queste monete rare in ottime condizioni, o come si dice in gergo, in condizioni Fior di Conio sono capaci di fare vere e proprie follie. Insomma, se pensi di averne conservata qualcuna in un cassetto, faresti bene a controllore, potresti guadarci un bel gruzzoletto.

Care vecchie lire: quali fanno impazzire i collezionisti

Qualcuno potrebbe pensare (sbagliando), che le vecchie lire non abbiano più valore. Al contrario, sono diversi gli esemplari che fanno gola ai collezionisti e gli appassionati di numismatica, disposti a spendere cifre da capogiro pur di impreziosire la propria raccolta di monete rare e di valore. Ovviamente, non tutte le monete in lire valgono un patrimonio. Tra le più ambite ci sono, senza dubbio, le monete da 500 lire, anche conosciute con il nome 500 lire caravelle. L’esemplare realizzato in argento, ha una particolarità che le rende ricercatissime nel mondo della numismatica. Infatti, queste 500 lire sono caratterizzate da un errore di conio. Le bandiere raffigurate sulle caravelle, sono state realizzate controvento.

Trovare una 500 lire caravelle con le vele controvento in condizioni Fior di Conio, significa intascare fino a 12 mila euro. Il valore scende, ma resta pure sempre interessante, nel caso la 500 lire Caravelle venga valutata come “Splendida” o “Bellissima”. In questo caso, possono essere pagate rispettivamente oltre 7 mila euro e fino a 5 mila euro. Ma la lista delle lire rare è piuttosto lunga! Oltre alle 500 lire caravelle con le bandiere al contrario, possiamo ricordare la Lira Arancia del 1947, che oggi vale fino a 1.500 euro. O ancora, la 2 Lira Spiga dello stesso anno, che vale quasi 2 mila euro. Molto interessanti sono anche le 5 lire Uva coniate nel 1946 e le 10 lire Delfino, che attualmente valgono rispettivamente 2 mila e 4 mila euro.

Insomma, vale la pena dare un’occhiata in giro per casa o su in soffitta, magari potresti aver conservato un piccolo tesoro!