Il migliore latte UHT parzialmente scremato nei supermercati: ce lo svela Altroconsumo

L’associazione per i consumatori Altroconsumo ha, recentemente, pubblicato un test comparativo sul latte UHT parzialmente scremato, ecco quali sono i migliori marchi.

Il latte è, sin dall’infanzia, parte integrante dell’alimentazione umana. Si tratta di un alimento fondamentale per le ossa e non solo, perché ricco di proteine nobili, vitamine e sali minerali. Il latte fa bene proprio a tutti, dai bambini agli adulti, ma è importante prestare attenzione alla qualità.

In commercio, si trova un’ampia varietà di latte, per cui non sempre riusciamo a districarci tra gli scaffali dei supermercati. A dare una mano ai consumatori, è la rivista Altroconsumo che recentemente ha analizzato complessivamente, 15 campioni di latte parzialmente scremato a lunga conservazione, quello, per intenderci che si può tenere fuori dal frigo per almeno tre mesi.

“Abbiamo selezionato il latte UHT parzialmente scremato perché è la tipologia più venduta sul mercato italiano – ha osservato Altroconsumo – Per stimare la rilevanza delle singole referenze abbiamo utilizzato i dati generati da una nostra rilevazione nella grande distribuzione presso 125 ipermercati, 700 supermercati e 346 discount (1.171 negozi in totale) distribuiti in 67 città del territorio italiano (dati marzo 2022)”. Per effettuare i test, gli esperti hanno preso come riferimento diversi fattori sia in laboratorio che a livello di assaggio, imballaggio ed etichette, ne è venuta fuori un’interessante classifica che scopriamo nelle prossime righe.

Il migliore latte UHT parzialmente scremato in commercio? Ecco la classifica

Nello specifico, è stata analizzata la composizione nutrizionale, l’acqua estranea (ovvero il punto di congelamento), l’acidità, il danno termico, l’aflatossina M1 e la prova di stabilità. L’ultima prova è stata quella sensoriale per dare un giudizio al sapore, eseguita da una giuria di persone qualificate.

La buona notizia è che tutti i campioni analizzati hanno superato il test ricevendo un giudizio positivo, ma a spuntarla come miglior latte del test è quello Conad. Con un prezzo medio di 1,04 euro e un punteggio di 73, ha conquistato il primo gradino del podio lasciandosi alle spalle, distaccato di un solo punto, il latte parzialmente scremato della Latteria LIDL a pari merito con il latte di montagna Mila. Per ogni ulteriore informazione e la classifica completa è possibile consultare il portale web di Altroconsumo.