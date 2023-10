L’epidemia delle cimici da letto in arrivo in Italia | Le misure di prevenzione per evitare l’infestazione

È un vero e proprio incubo quello che sta infestando la Francia: crescono i timori di un arrivo in Italia, ecco come affrontare l’invasione.

Il problema delle cimici da letto è diventato un vero incubo in Francia e ha sollevato preoccupazioni a livello globale.

Mentre gli operatori dei trasporti e gli albergatori cercano di rassicurare il pubblico, la paura dell’infestazione si è diffusa tra i residenti, che evitano luoghi pubblici come la metropolitana e i cinema.

Non solo Francia: nel Regno Unito, gli enti di trasporto hanno cercato di tranquillizzare i viaggiatori affermando di pulire attentamente le superfici tessili dei treni e che la presenza di cimici è estremamente rara, ma i social media hanno comunque alimentato le preoccupazioni.

La questione che si pone ora è se l’invasione delle cimici possa estendersi anche in altri paesi, come l’Italia.

Non è la prima volta che succede

Eventi recenti a Parigi, come la settimana della moda e la Coppa del mondo di rugby, hanno portato un gran numero di visitatori in città, alimentando i timori di una diffusione internazionale. I professionisti della disinfestazione stanno ricevendo un aumento delle richieste da parte di persone preoccupate a Londra. L’aumento dell’interesse per il problema anche da parte di coloro che viaggiano a Parigi dimostra quanto sia diffusa l’apprensione.

Le grandi città come New York hanno sperimentato picchi di infestazioni di cimici in passato, e anche se il rischio di portare a casa cimici nei bagagli potrebbe non essere eccezionale, la consapevolezza del problema è essenziale per affrontarlo con successo. È importante affrontare il problema in modo preventivo per evitare infestazioni future.

Come prevenire la diffusione

Per prevenire la diffusione delle cimici, è importante sigillare punti di ingresso potenziali nelle pareti e nelle finestre con silicone o stucco. In caso di finestre vecchie o danneggiate, è essenziale ripararle con guarnizioni o paraspifferi. Eliminare l’umidità sia all’interno che all’esterno dell’abitazione è fondamentale, poiché le cimici cercano ambienti umidi in cui trovare acqua e cibo.

È poi scontato consigliare una profonda pulizia della camera da letto: se si sospetta un contagio, è bene munirsi di aspirapolvere o meglio ancora di pulitore a vapore. La biancheria da letto va lavata a più di 50 gradi in lavatrice, per assicurarsi di eliminare ogni forma di vita nociva. Infine si può ricorrere ad insetticidi dedicati, possibilmente eco-friendly: l’applicazione dei materiali sulle stesse superfici su cui dormiamo potrebbe renderle tossiche anche per noi.