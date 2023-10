Caro carburante, come fare il pieno spendendo pochissimo: i trucchi da conoscere

Il caro benzina è una vera e propria piaga per gli automobilisti italiani. Per fortuna, esiste qualche trucco per risparmiare sul pieno.

In questo periodo di aumenti alla pompa, risparmiare è d’obbligo per gli automobilisti italiani. Come? Seguendo alcuni piccoli accorgimento e modificando qualche abitudine, è possibile fare il pieno alla propria auto spendendo pochissimo.

Stando ai dati rilevati da un’indagine condotta dall’associazione Altroconsumo, tra giugno e luglio 2023, nel periodo estivo i costi di benzina e gasolio sono aumentati e non di poco, facendo lievitare in modo significativo la spesa per il rifornimento dei mezzi di trasporto.

Tuttavia, qualche piccolo stratagemma per risparmiare sul carburante c’è. Ad esempio, può incidere la scelta della pompa dove fare rifornimento, il comportamento alla guida e una regolare manutenzione della propria auto. Piccoli accorgimenti che, però, possono fare la differenza, soprattutto, in un momento di forti rincari come questo.

Caro carburante: i trucchi per risparmiare sul pieno

In un momento di forti rincari sui prezzi del carburante, risparmiare è imperativo categorico per gli automobilisti italiani. Per fortuna, in questo senso, esistono degli accorgimenti che possono davvero fare la differenza. Un primo escamotage per risparmiare sul pieno è scegliere la modalità self service, normalmente meno cara del servito. E, se è vero che i prezzi variano da regione a regione, in alcune il prezzo medio del carburante in modalità self service, arriva ad essere anche il 9% in meno rispetto a quello servito.

Un aspetto da considerare per riuscire a risparmiare qualche euro sul rifornimento è lo stile di guida. Ad esempio, guidare ad alta velocità è sconsigliato perché porta a consumi più alti. Inoltre, meglio evitare accelerazioni improvvise e frenate brusche. Uno stile di guida adeguato incide molto sui consumi e permette un risparmio di quasi il 20%. Per risparmiare sul pieno, è sempre bene mantenere l’efficienza del motore con una regolare manutenzione. In particolare, è importante che siano efficienti i componenti essenziali del sistema di accensione, iniezione e alimentazione. In caso contrario, i consumi possono aumentare anche del 10 – 20%.

Infine, una buona soluzione per risparmiare qualche euro sul rifornimento è anche affidarsi alle app che consentono di consultare i prezzi aggiornati dei carburanti nei diversi distributori della zona. Un dettaglio sottovalutato ma che consente un significativo risparmio sul carburante, potrebbe essere pensare ad un modo alternativo per spostarci. Se proprio non è possibile spostarci a piedi, una validissima alternativa all’utilizzo della nostra auto, potrebbe essere il trasporto pubblico. Oppure è possibile considerare l’acquisto o il noleggio di un comodo mezzo sostenibile.