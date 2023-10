Le nuove frontiere dei pensionati italiani | Dove (ri)cominciare nella terza età

Chi ha detto che la pensione è una fine? Molti italiani decidono di viverla con una nuova avventura all’estero: ecco le mete più gettonate.

Se molti temono il termine del periodo lavorativo e la possibilità di ritrovarsi con giornate vuote, è anche vero che sono altrettanti quelli che decidono di sfruttarla come occasione per ricominciare.

Negli ultimi anni i dati hanno visto un notevole incremento di italiani che decidono di trasferirsi all’estero con l’arrivo della pensione.

Si tratta sicuramente di una decisione dovuta alla volontà di vivere una nuova avventura, ma le mete più gettonate spesso coincidono con quelle dove la tassazione è minore, per le fasce dei pensionati, rispetto all’Italia.

Se sei prossimo alla pensione, o vuoi sapere in quali paesi potresti vivere agevolmente la terza età, non ti resta che scoprire quali siano le mete migliori.

Le destinazioni migliori sono molto più vicine del previsto

Alcune delle mete che gli italiani preferiscono per vivere la pensione in serenità sono proprio accanto al nostro bel paese: gettonatissima la Croazia, che offre un’aliquota fiscale del 12% per assegni fino a 2.300 euro, o del 18% per cifre superiori. Per ricevere queste agevolazioni bisogna avere residenza e domicilio nel paese ed è richiesta una permanenza di minimo 183 giorni l’anno.

Anche Malta e Cipro, isole del mediterraneo, sono due mete molto apprezzate: la prima offre una tassazione agevolata del 15% su redditi esteri, pensioni incluse, a chi possiede sul territorio nazionale un immobile o un contratto di locazione; la seconda esenta le pensioni fino a 3.240 euro dall’imposta, mentre l’aliquota su cifre superiori è al 5%. Molte, inoltre, le agevolazioni per acquisto e ricostruzione di case. Spingendoci un po’ oltre troviamo Portogallo e Grecia, entrambi paesi storicamente vicini all’Italia, dove i pensionati possono godere di una tassazione agevolata.

Anche mete più distanti agevolano la vita

Se si decide di abbandonare del tutto la vicinanza all’Italia, però, possiamo scoprire mete che rendono la vita anche più semplice: come la Romania, dove la flat tax del 10% viene applicata a tutti i residenti, o addirittura le Canarie, dove gli sconti fiscali arrivano a 7000 euro per gli over 75.

La novità degli ultimi anni però sono nell’Europa dell’est: Bulgaria, Albania e Slovacchia, in particolar modo, non applicano tasse ai pensionati stranieri che si stabilizzano sul territorio. E sono abbastanza vicine da permettere di raggiungere gli affetti rimasti in Italia con poche ore di volo.