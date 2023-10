Uomini da evitare, come riconoscere i partner che è meglio tenere alla larga

Ci sono uomini con i quali è meglio non instaurare una relazione, da cui è meglio stare alla larga prima che sia troppo tardi. Ecco come riconoscerli.

Talvolta, trovare la propria anima gemella può rivelarsi un percorso lungo e pieno di insidie. Sebbene, tutte noi sappiamo che l’uomo perfetto non esista, è bene tenere a mente che ci sono alcune tipologie di uomini da cui è meglio stare alla larga. Si tratta di uomini per i quali è inutile sperare che cambino per amor nostro, sono tipi “tosti”, che è bene identificare velocemente e dai quali fuggire finché si è in tempo.

Nella fase dell’innamoramento, si tende a dare poca importanza ai difetti, commettendo l’errore di pensare di cambiarli in meglio. Un passo falso che, spesso, costa non poca sofferenza.

Ecco allora, alcune tipologie maschili da evitare, senza alcun indugio, se il nostro desiderio è quello di avere una relazione serena e duratura.

Le categorie di uomini da tenere alla larga

E’ vero, nel mondo reale l’uomo perfetto non esiste! Ma ci sono categorie di uomini che sarebbe meglio evitare come la peste! Per questo motivo, riconoscere per tempo gli uomini con cui abbiamo a che fare, ci consente di evitare il rischio di incappare in una possibile relazione tossica. A tal proposito è bene cogliere i campanelli d’allarme, talvolta piuttosto evidenti, che possono evitarci sofferenze future.

Una prima categoria di uomini da cui è meglio stare alla larga è il narcisista, quello che si presenta come l’uomo perfetto, ma in realtà ossessionato solo dal suo aspetto e totalmente incapace di amare altri all’infuori di sé stesso. Meglio scappare a gambe levate dal mammone, il classico uomo che non sa assumersi responsabilità, abituato ad avere legami di dipendenza, affettiva e non solo!

Occhio poi al classico don Giovanni, quello che cerca di conquistare più donne possibili, ma incapace di avere relazioni durature. Meglio stare alla larga dai bugiardi patologici, una categoria particolarmente spinosa e in grado di rovinare letteralmente la vita della donna che gli sta accanto. Altro uomo da evitare come la peste è l’egoista, quello che tende a mettersi sempre al primo posto, ignorando totalmente i bisogni della propria compagna. Un’altra categoria dalla quale scappare per evitare conseguenze potenzialmente disastrose, sono gli uomini già impegnati. Infine, lontane da uomini che mostra atteggiamenti di ira eccessiva, gelosia patologica e incontrollata e modi bruschi e irrispettosi. Potrebbe bastare un niente perché sfoci in violenza fisica.