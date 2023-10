Alla ricerca della felicità, le attività che stimolano in modo naturale gli ormoni per essere felici

Ci sono attività che contribuiscono in modo efficace e del tutto naturale, a migliorare il nostro buonumore. Ecco le strategie che ci aiutano ad essere felici.

Sebbene la felicità sia un eccezionale obiettivo da porsi, non esiste una formula magica o una ricetta per raggiungerla. Contrariamente al pensiero comune, la felicità è una condizione interiore non collegata alle situazioni esterne. Per cui, anche in situazioni più complesse, è possibile essere felici. In questo senso, può essere utile conoscere alcune strategie comportamentali che possono aiutarci ad avvicinarci a questo obiettivo.

Molti, erroneamente credono che la chiave della felicità sia avere una casa più grande, abiti firmati o una macchina più veloce, ma per essere felici nel tempo dobbiamo lavorare costantemente e con impegno su noi stessi.

La strada giusta per essere felici e dedicarsi ad attività che contribuiscono efficacemente ed in modo naturale ad aumentare i cosiddetti ormoni della felicità come Serotonina, Dopamina e così via. Allora, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a scoprire cosa fare per essere felici.

Le attività che ci rendono felici

Gli ormoni della felicità sono sostanze prodotte dal nostro organismo e aiutano a farci sentire meglio quando siamo tristi, riequilibrando il nostro benessere psicofisico. In altre parole, Serotonina, Dopamina e company, sono dei veri e propri antidepressivi naturali. Ma come aumentarli?

Premesso che, si può avere la naturale tendenza ad essere pieni di entusiasmo o malinconici, indipendentemente dal livello e dalla quantità degli ormoni, secondo gli esperti ci sono anche delle attività che influenzano la sensazione di benessere e serenità. Piccoli gesti che, però, contribuiscono a stimolare gli ormoni della felicità e, quindi, a renderci più felici. Un primo passo per raggiungere la felicità è avere hobby e passioni. E’ stato dimostrato che svolgere un’attività che richiede concentrazione, ma che al contempo gratifica, contribuisce ad abbassare la pressione sanguigna e i livelli di cortisolo (ormoni dello stress). Una buona abitudine per essere felici, è focalizzarsi sugli aspetti positivi della giornata e essere autoironici.

Essere generosi con gli altri è un altro aspetto che non va sottovalutato nella ricerca della felicità, Quando si aiuta qualcuno ci si sente appagati e consente di instaurare relazioni di amicizia sincere che donano benessere. Anche mangiare in modo corretto, quindi, seguire una dieta sana contribuisce a mantenere alti i livelli dell’umore. Ancor di più se abbinata ad un regolare esercizio fisico, ovviamente, evitando di stressarsi più del necessario.