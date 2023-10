Un amore libero e romantico, ecco come fare colpo sui nati sotto il segno della Bilancia

C’è una persona nata sotto il segno della Bilancia che volete tenere nella vostra vita, o volete conquistarla? Le stelle possono aiutarvi…

Il segno della Bilancia, sotto cui cadono i nascituri dal 23 Settembre al 22 Ottobre, è uno dei tre segni d’aria dello zodiaco, il cui periodo corrisponde con l’arrivo dell’Autunno.

Se è vero che molto spesso, nel corteggiare una persona o nello stabilire una relazione è bene dare attenzione alle necessità inidividuali del partner, è anche vero che molte persone tendono a rispecchiare con precisione le caratteristiche del segno di nascita.

Approfondire quindi quali sono queste caratteristiche nel caso dei Bilancia, ed imparare ad applicare accorgimenti e attenzioni particolari, non può che fare bene.

Ecco alcuni dettagli di questo segno d’aria, molto compatibile con Sagittario, Gemelli e Leone: per tutti gli altri, privati di questo assist, è il caso di prendere appunti.

La principale arma è la pazienza

Per conquistare una persona nata sotto il segno della Bilancia, è essenziale avere pazienza e dimostrare un interesse sincero. Questi individui sono diffidenti e si aprono solo se percepiscono un genuino interesse da parte vostra. Iniziate il corteggiamento in modo discreto, interessandovi sinceramente alle loro passioni, vita e interessi, facendo domande e ascoltando attentamente. Il dialogo è fondamentale, nonostante la loro iniziale timidezza.

I nati sotto il segno della Bilancia amano essere apprezzati e hanno un forte senso estetico, quindi mostrate sensibilità verso la bellezza se volete conquistarli. Sarà un compito impegnativo, ma ne varrà la pena. Dovrete dimostrare maturità, poiché sono persone orientate al dialogo e evitano i conflitti. Mantenete un atteggiamento aperto e evitate giudizi e critiche inutili.

Fondamentale saper scendere a compromessi

Tuttavia, evitate di fingere, poiché le persone del segno della Bilancia difficilmente concedono una seconda chance se si sentono ingannate. Queste persone desiderano sentirsi al sicuro, ma soprattutto desiderano sentirsi libere di esprimere le proprie emozioni senza restrizioni. È importante costruire una relazione basata sulla fiducia reciproca.

Per finire, va detto che i nati sotto il segno della Bilancia sono accomodanti, ma è fondamentale rispettare le loro esigenze e non ignorarle in favore delle vostre. Anche se sono disposti a compromessi, non dovete dare per scontato il loro appoggio incondizionato. Se volete davvero conquistare una persona di questo segno, dovete considerare attentamente le sue esigenze e desideri, anche se tendono a metterli in secondo piano. Ignorarli potrebbe far sfumare la possibilità di una relazione duratura.