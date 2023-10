Terapia di coppia, i consigli per risolvere i problemi col partner

I problemi che nascono nel corso di una relazione sono una delle cause principali che spingono le persone a una consulenza psicologica. Ma cosa consigliano i terapisti di coppia per risolvere i problemi con il partner?

Attualmente, in Italia, ogni quattro matrimoni, tre finiscono con una separazione o un divorzio. Un dato preoccupante, legato soprattutto alla difficoltà di risolvere i problemi all’interno di una relazione.

Tante volte, i rapporti si deteriorano solo perché non è stato individuato il percorso giusto ed è un vero peccato soprattutto se c’è ancora del sentimento.

Per questo motivo, sempre più spesso si sente parlare di terapia di coppia, ovvero, un percorso attraverso il quale i membri della coppia imparano a gestire le criticità che possono insorgere nel corso degli anni, con lo scopo di ritrovare e mantenere la serenità. Ma quali sono i consigli più comuni dei terapisti di coppia per risolvere i problemi con il partner?

I consigli dei terapisti per risolvere i problemi con il partner

Quando si hanno dei problemi con il proprio partner, parlare con un esperto potrebbe essere davvero un’ancora di salvezza per il rapporto di coppia. Ci sono alcuni problemi comuni, che secondo i terapisti andrebbero capiti meglio da molte coppie. Innanzitutto, con il passare del tempo è normale fare meno l’amore. Una relazione fresca è sempre ricca di passione. Proprio come spiega Gigi Engle, esperta di intimità presso 3Fun “quando troviamo l’amore e l’attrazione la prima volta, vengono rilasciati gli ormoni dell’amore”, Tuttavia, con il tempo l’eccitazione diminuisce, soprattutto per le donne. Secondo uno studio del 2012, pubblicato sul Journal of Sex & Marital Therapy “il desiderio intimo delle donne è stato significativamente e negativamente predetto dalla durata della relazione”.

Un altro fattore che contribuisce al naufragio di una coppia è la mancanza di attrazione. Secondo Tara Suwinyattichaiporn, esperta di intimità e relazioni, spesso le coppie di lunga durata perdono l’attrazione l’interesse. In questo caso, il consiglio per non perdere la propria metà è molto semplice: prendersi cura del proprio aspetto fisico e della propria mente.

Secondo gli esperti, inoltre, può essere stimolante l’uso di giocattoli per adulti. Nello specifico, sostengono che: “Anche le coppie che fanno l’amore alla grande li integrano nella loro routine per ottenere nuove stimolazioni e climax più profondi”. E infine, il tradimento! Sì, avete capito bene! Secondo gli esperti il tradimento può rendere una relazione più forte, perché contribuirebbe a far identificare e affrontare i problemi all’interno di una coppia, insomma, una scossa per capire cosa manca al rapporto.