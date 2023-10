Superstizione, gli oggetti da tenere alla larga se non vuoi attirare la sfortuna: se hai questi sono un mare di guai

Sei superstizioso? Allora ecco una lista di oggetti da tenere alla larga se non vuoi attirare la sfortuna.

Nonostante i passi in avanti nella scienza, scaramanzia e superstizione sono ancora piuttosto diffuse. Anche se inconsapevolmente, ogni giorno, si compiono gesti scaramantici, talvolta anche insensati.

Sebbene, la superstizione abbia origini molti antiche, ancora oggi molti non riescono a farne a meno soprattutto per affrontare alcune paure o scacciare il senso di dubbio. Ad esempio, tante persone credono che evitare i gatti neri tenga lontano dalla sfortuna, oppure, trovare un quadrifoglio protegga da eventi nefasti.

Attualmente, tante di queste credenze sopravvivono ancora, soprattutto, nei momenti più difficili e di maggiore insicurezza. Per alcuni liberarsi da queste pratiche sembra piuttosto difficile, per cui, sono sempre alla ricerca di modi per tenere lontana la sfortuna. Ci sono alcuni accorgimenti che possono apparire bizzarri, ma che aiutano a tenere lontana la malasorte.

Gli oggetti da tenere alla larga per tenere lontana la sfortuna

Con Halloween alle porte ti sei riscoperto più superstizioso del solito? Allora potrebbe esserti utile sapere quali sono gli oggetti che è meglio non tenere in casa se non vuoi attirare la sfortuna.

Tra gli oggetti attira malasorte, le sedie a dondolo. Secondo un’antica leggenda irlandese, una sedia a dondolo vuota rappresenterebbe un chiaro invito a sedersi agli spiriti maligni. Peggio se la sedia si muove da sola, in questo caso infatti, significherebbe che lo spirito l’avrebbe già occupata. Via da casa anche i vecchi calendari. Il feng shui avverte che tenere in bella vista un calendario scaduto, porti sfortuna e possa persino accorciare la vita. Tieni lontano dalla tua casa, poi, le piante secche o morte, non solo perché rendono poco accogliente la tua abitazione, ma soprattutto perché pare siano portatrici di negatività e atmosfere cupe.

Sempre il feng shui avverte che non devono essere conservati in casa oggetti rotti. In particolare, gli orologi rotti sarebbero di cattivo auspicio, perché gli strumenti per misurare il tempo andrebbero tenuti sempre funzionanti per poter andare avanti con la propria vita. Occhio, poi, a non aprire gli ombrelli in casa! Fin dall’Antico Egitto, infatti, si pensa che portare in casa qualunque oggetto destinato a ripararsi dalle intemperie sia irrispettoso nei confronti degli spiriti guardiani delle abitazioni. Per cui, per non scatenare l’ira degli dei, meglio tenere chiusi gli ombrelli dentro casa! Infine, pare che lasciare il letto non rifatto, porti a notti insonni, quindi nel dubbio, meglio sistemare cuscini e coperte prima di lasciare casa.