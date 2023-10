Attenzione alla truffa dell’iban swap: come evitare il furto del proprio conto online

Il rischio è dietro l’angolo: ecco l’ultima invenzione delle truffe online, assieme ad alcuni consigli per fare i propri acquisti in serenità.

Inutile negarlo: i pagamenti online ci hanno reso la vita decisamente più semplice, rendendo ogni voglia o necessità a portata di un semplice click.

Come ogni passo nel progresso, tuttavia, anche fare acquisti sul web comporta dei rischi, nei confronti di cui vanno prese le giuste misure cautelari.

Innumerevoli sono i casi di phishing, dove tramite l’invio di un sms o di un link (non diverso dal consueto “sms di verifica”) vengono rubati dati relativi a carte e bancomat, ma anche dati sensibili e personali.

Con l’incremento delle misure di sicurezze, come il sistema di autenticazione a due fattori, anche i truffatori hanno inventato nuove maniere per riuscire nei loro intenti: ecco che arriva l’iban swap, la nuova frontiera delle truffe online.

Iban swap, di cosa si tratta e come funziona

L’iban swap mira a svuotare completamente il conto corrente del malcapitato attraverso la rilevazione delle transazioni online. Questa truffa inizia con un’email urgente riguardante una fattura da pagare, a cui è allegato un file PDF, Excel o simili, contenente però un malware che infetta il browser dell’utente.

Il malware monitora le attività dell’utente e modifica l’IBAN di destinazione della transazione senza il suo consenso, causando il trasferimento di denaro a un conto diverso. Moltissimi utenti ricevono fatture o bollettini da pagare tramite mail, e data la natura positiva della transazione potrebbero non realizzare di essere stati truffati fino a giorni dopo l’accaduto.

Prevenire è meglio che curare: come evitare di essere truffati

Per proteggersi dall’iban swap e da minacce simili è fondamentale non aprire email sospette e mantenere aggiornati i sistemi antivirus e antimalware. Bisogna anche prestare attenzione al già citato phishing, un classico metodo di frode in cui gli utenti vengono ingannati con messaggi che sembrano provenire dalla loro banca, invitandoli a compilare form con le proprie credenziali su siti falsi.

Per difendersi, è essenziale non condividere mai i propri codici personali. In caso di smarrimento delle credenziali, è possibile utilizzare i sistemi automatici di recupero forniti dalla banca e, in caso di operazioni sospette, è importante contattare immediatamente il call center della banca per bloccare le carte e proteggere il proprio conto. La consapevolezza e la prudenza sono fondamentali per mantenere al sicuro le proprie finanze online.