Attenzione al furto degli pneumatici, succede davvero: prendi nota di questi consigli

Sembra incredibile eppure accade veramente che vengano rubati gli pneumatici delle auto segui questi consigli per evitarlo

Il furto degli pneumatici delle macchine è un vero problema che si sta verificando sempre più spesso. Un dato di fatto che sta preoccupando gli automobilisti visto l’alto costo delle gomme. Ma perché i ladri si stanno concentrando in questo settore? La risposta è che risulta un tipo di furto abbastanza semplice e redditizio.

Furto di pneumatici, come difendersi dai ladri

Non è difficile smontare uno pneumatico e nemmeno rivenderlo sul mercato nero inoltre gli pneumatici possono anche essere utilizzati per le proprie auto. per questo motivo stanno aumentando vertiginosamente i furti. Allora come si può fare per non incorrere in questo rischio? Ci sono alcuni accorgimenti e consigli che consentono di proteggersi dal furto di pneumatici ed evitare di trovare brutte sorprese.

La prima osservazione da fare è che solitamente i ladri mirano a pneumatici di alta qualità o cerchioni di design perché hanno un valore più elevato. Ma non è detto che succeda anche a tipologie di gomme più economiche. Per diminuire il rischio di ritrovare l’auto appoggiata su quattro mattoni, è utile seguire questi consigli:

Bulloni antifurto : Installa bulloni antifurto sulle ruote dei tuoi pneumatici. Si tratta di dispositivi speciali richiedono una chiave speciale per essere rimossi, rendendo più difficile per i ladri rubare le tue ruote.

: Installa bulloni antifurto sulle ruote dei tuoi pneumatici. Si tratta di dispositivi speciali richiedono una chiave speciale per essere rimossi, rendendo più difficile per i ladri rubare le tue ruote. Polizza assicurativa furto e incendio : Assicurati di avere una polizza di assicurazione che copra il furto degli pneumatici. In caso di furto, potrai ricevere un rimborso per sostituirli.

: Assicurati di avere una polizza di assicurazione che copra il furto degli pneumatici. In caso di furto, potrai ricevere un rimborso per sostituirli. Parcheggiare in posti sicuri e illuminati : Evita di parcheggiare in aree isolate o poco illuminate e preferisci parcheggi sorvegliati o con videosorveglianza. Questo può scoraggiare i ladri poiché saranno più visibili e potrebbe essere più difficile per loro agire indisturbati.

: Evita di parcheggiare in aree isolate o poco illuminate e preferisci parcheggi sorvegliati o con videosorveglianza. Questo può scoraggiare i ladri poiché saranno più visibili e potrebbe essere più difficile per loro agire indisturbati. Allerta e vigilanza : Rimani sempre vigile e attento ai segni di attività sospette intorno al tuo veicolo. Se noti qualcosa di strano chiama subito le autorità competenti per farli intervenire.

: Rimani sempre vigile e attento ai segni di attività sospette intorno al tuo veicolo. Se noti qualcosa di strano chiama subito le autorità competenti per farli intervenire. Registrazione degli pneumatici : Fai registrare i tuoi pneumatici tramite codici identificativi o marcature speciali. Questo permette di tracciare gli pneumatici in caso di furto e rende più difficile per i ladri rivenderli.

: Fai registrare i tuoi pneumatici tramite codici identificativi o marcature speciali. Questo permette di tracciare gli pneumatici in caso di furto e rende più difficile per i ladri rivenderli. Telecamere di sorveglianza: Se parcheggi l’auto nel vialetto o in luoghi in cui puoi applicare un sistema di sorveglianza, fallo e metti un avviso visibile di area videosorvegliata. Il cartello puoi metterlo anche se non hai telecamere, è un deterrente. Se, invece puoi applicarle davvero, magari non impedisci il furto, ma ti serviranno per individuare i ladri.

Ricorda che anche una buona prevenzione può fare la differenza, quindi è importante adottare queste misure per assicurarti che i tuoi pneumatici siano protetti dal furto.