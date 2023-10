More o bionde, a risolvere l’eterno conflitto ci pensa la scienza: chi sono le preferite dagli uomini?

Ma il colore dei capelli sarà davvero indicativo per la preferenza di un uomo? A quanto pare sì: lo affermano degli studi scientifici…

Cani contro gatti, estate contro inverno, more contro bionde: dietro alcuni quesiti all’apparenza privi di fondamento potrebbero esserci delle basi scientifiche.

La notizia arriva dagli Stati Uniti, più precisamente dalla Ausburg University, nel Minnesota, dove 110 uomini sono stati sottoposti ad un test atto a verificare effettive preferenze.

Il risultato non è particolarmente sconvolgente, ma grazie ai criteri del test siamo in grado di analizzare più a fondo le ragioni dietro alla tendenza.

Sarà vero che gli uomini preferiscono le bionde? Oggi possiamo dare una risposta con qualche certezza in più.

Marylin Monroe continua a fare colpo

Ebbene, stando alla ricerca pubblicata sul Journal of Social Psychology statunitense, sembra che gli uomini abbiano una preferenza reale per le donne bionde; nello specifico, le bionde con capelli di media lunghezza. La ragione è presto detta: si tratta di caratteristiche ricollegabili ad un immaginario di fascino, giovinezza e sensualità.

Le donne bionde sarebbero quindi più “appetibili”, per l’uomo medio, da un punto di vista sessuale, mentre alle donne more viene associata un’idea di relazione stabile e duratura nel tempo, che potrebbe persino avere origini storiche: nell’antichità, infatti, una credenza popolare voleva che i capelli delle donne tendessero a scurirsi con il passare degli anni.

Non è solo questione di capelli

Ovviamente gli studi condotti alla Ausberg University, seppur interessanti, hanno le loro limitazioni. Basti pensare, per esempio, che gli uomini non sono in grado di distinguere i connotati naturali da quelli artificiali, come per esempio una chioma di capelli tinti, elemento sempre più diffuso e che potrebbe far crollare qualsiasi collegamento tra preferenza per fertilità e inclinazione naturale. Anche l’attrazione istintiva, poi, non si limita ovviamente al colore dei capelli, ma secondo alcuni studi, questa volta condotti all’università St.Andrew in Scozia, esisterebbe un vero e proprio tipo di donna ideale che possiede caratteristiche fisiche ben precise: labbra carnose, occhi grandi, fronte alta e mascella piccola.

Nonostante le numerose ricerche sull’argomento e alcuni fondamenti scientifici, è poi inevitabile considerare le preferenze caratteriali e individuali, molto più difficilmente riconducibili al colore dei capelli: l’aspetto fisico, anche se importante, viene messo sullo stesso piano della capacità di approccio, della simpatia e dell’intelligenza, tutti elementi che nelle giuste dosi creano l’intesa perfetta.