Pressione alta, come abbassarla in maniera naturale: ti bastano questi ingredienti che trovi in cucina

In tanti soffrono di pressione alta e si chiedono cosa è meglio fare per abbassarla velocemente e in modo naturale. Ecco cosa fare in caso di ipertensione.

La pressione alta o ipertensione, può essere una condizione preoccupante. Questo disturbo colpisce oltre 10milioni di persone, delle quali solo la quarta parte riesce a tenerla sotto controllo.

Si parla di ipertensione, quando si verifica un aumento, oltre i valori considerati normali, della pressione arteriosa. Esattamente, i limiti sono per la pressione minima >90 mmHg e pressione massima mmHg 140. Come abbiamo anticipato, avere una pressione superiore ai limiti appena descritti, può essere davvero preoccupante, questo perché inficia il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare e aumenta il rischio di ictus e infarto. Per fortuna, esistono diversi rimedi utili a tenere sotto controllo questo disturbo e migliorare significativamente la qualità della vita.

La prima buona abitudine è farsi misurare regolarmente la pressione dal proprio medico curante o dal farmacista della zona. In più, può essere utile seguire alcuni piccoli accorgimenti che possono contribuire con efficacia a ridurre il disturbo dell’eccessiva pressione arteriosa.

Pressione alta: come tenerla sotto controllo

La pressione alta rappresenta un serio problema per la salute e quando i valori superano la soglia limite, è opportuno rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia per un consulto. Normalmente, l’ipertensione è conseguenza di fattori genetici o ereditari, ma sono diversi anche i fattori di rischio che possono contribuire a peggiorare questa condizione. Ad esempio, La pressione alta è spesso correlata ad uno stile di vita sedentario, al vizio del fumo, all’abuso di alcol, ad un’alimentazione poco equilibrata o ad un uso eccessivo di sale e sodio nella dieta.

Per cui, per abbassare la pressione arteriosa è necessario agire su questi primi fattori. Inoltre, può contribuire con efficacia, ed in modo totalmente naturale, a tenere sotto controllo la pressione. Tra le strategie più efficaci, l’attività fisica. Dedicarsi ad un regolare esercizio fisico migliora significativamente la circolazione e consente di scaricare la tensione. E’ Opportuno, poi, mantenere un peso bilanciato, seguendo una dieta equilibrata e limitando al massimo il consumo di alcol e caffeina. Anche smettere di fumare e ridurre lo stress, può contribuire con efficacia ad abbassare la pressione.

Insomma, lo stile di vita e l’alimentazione influenzano particolarmente il livello di pressione nel sangue. Ciò nonostante, questi accorgimenti, talvolta, sono utili solo come complemento agli eventuali farmaci. Per questo, in presenza di sintomi come stanchezza, palpitazioni, nausea, cefalea, vertigini e ronzii, difficoltà di concentrazione e disturbi visivi, meglio chiedere un consulto professionale.