Test di logica e intelligenza | Con 3 domande valutiamo il tuo QI: tutti sbagliano la numero 2

Vuoi scoprire quanto sei intelligente puoi valutare il tuo QI con questo test di logica con solo 3 domande

Non servono grandi questionari per valutare lo sviluppo e la capacità intellettuale di una persona. Esiste un metodo molto più rapido e senza stranezze, si tratta di un test che si basa sulla logica ed è stato studiato da un esperto del settore. Prova anche tu a rispondere a questi quesiti ma attenzione alla seconda domanda, la sbagliano tutti. Ce la farai a non cascare nel tranello?

Test di logica e intelligenza

Tutti siamo curiosi di sapere il nostro QI Quoziente Intellettivo, se questo è alto che ne vantiamo con orgoglio mentre se è basso fingiamo di non esserne a conoscenza. Ma come fare una prova senza dover stare ore a rispondere a numerosissime e noiose domande di cultura generale? Infatti spesso per la misurazione del QI si chiedono nozioni come, ad esempio, gli ultimi quattro presidenti italiani. Una persona poco interessata alla politica o di memoria corta potrebbe non saperli ma non è detto che non abbia una capacità intellettiva spiccata in altri settori.

A creare un test del QI differente ci ha pensato Shane Frederick professore del MIT che nell’anno 2005 ha realizzato una serie di domande adatte allo scopo. Il test basato sulla riflessione cognitiva è pensato per stimolare le capacità di riflessione di ogni soggetto. Il professore ha voluto evidenziare: “quanto siamo realmente impulsivi, o meglio, prima di dare una risposta siamo in grado di fare un ragionamento più elaborato senza avere fretta di dare una risposta”.

Prova a rispondere alle tre domande e leggi il risultato:

1. Hai comprato una mazza da baseball insieme a una palla, hanno un costo totale pari a 1,10 dollari. Se la mazza comprata ha un prezzo che supera quello della palla da baseball di 1 dollaro, quanto hai pagato la palla?

2. Considera la produzione di prodotti fatti da un macchinario industriale. Se questo produce 5 pezzi in soli 5 minuti, quanto tempo ci vuole per fare 100 pezzi utilizzando 100 macchine uguali?

3. In un laghetto nel parco sono cresciute alcune ninfee, tutti i giorni raddoppiano di numero in confronto al giorno prima. Se per coprire totalmente il lago di ninfee ci vogliono 48 giorni, quanti ce ne vogliono per coprirne solo la metà?

Risposte al test:

1. Per istinto la risposta che viene detta è 10 centesimi ma riflettendoci bene, se quello fosse il costo della palla il totale sarebbe di 1 dollaro e 20 centesimi. Questo perché la mazza da baseball deve avere un prezzo superiore alla palla di 1 euro quindi dovrebbe essere acquistato a 1, 10 se la palla costasse 10 cent. La risposta esatta è 5 cent per la palla e 1,05 per la mazza.

2. Impulsivamente tutti rispondono che in 100 minuti 100 macchinari realizzano 100 pezzi. Ma se fosse così un maggior numero di macchine aumenterebbe il tempo produttivo. La risposta giusta è 5 minuti in quanto per la produzione di più pezzi necessitiamo di più macchinari ma il tempo resta uguale.

3. La risposta alla terza domanda viene sempre data indicando 24 giorni come soluzione. Ma è scorretto, in quanto se così fosse il giorno 25 le ninfee non possono aver ricoperto lo specchio d’acqua. Ogni singolo giorno le ninfee raddoppiano l’estensione, per cui servono 47 giorni per ricoprirlo completamente.