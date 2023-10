Hai questa moneta da 10 lire nascosta nel cassetto? Non crederai mai quanto te la pagano: ti cambia la vita

Se hai conservato le vecchie 10 lire in un cassetto e tra queste ci sono 10 lire potresti avere un vero e proprio tesoro ma solo se hanno questi dettagli

Ricordi le monetine da 10 lire? In particolare le monete leggere ma con un valore che veniva utilizzato per gli acquisti quotidiani. La buona notizia è che se le hai tenute da parte per ricordo o per lasciarle ai nipoti, ora potresti essere in possesso di un certo valore. Gli esperti hanno valutato queste monete con prezzi incredibili, ma devono avere dei dettagli particolari.

Monete da 10 lire, un tesoretto nel cassetto

Molti italiani hanno cambiato tutta la moneta passando all’euro ma una parte è stata conservata da chi ha capito subito che con il tempo avrebbe potuto acquistare un valore significativo. Altre persone, invece, hanno conservato la lira in bacheche, quadri o scatole nascoste negli armadi per ricordo. Alcuni invece non sanno di averle ancora sul fondo di qualche cassetto inutilizzato. Qualunque sia la tua situazione è il momento di tirare fuori tutte le vecchie monetine e, in particolare, le 10 lire. Infatti queste potrebbero cambiarti la vita in modo inaspettato, soprattutto se ne hai molte.

Ma qual è il valore attuale delle monete da 10 lire? Gli esperti le hanno valutate in questo modo, le monete sono state coniate nel lontano 1951 per la prima volta con termine al 2001. C’è stata anche una pausa di 9 anni tra il 1956 e il 1965. Questa monetina leggerissima è costituta da una particolare lega detta Italma. La sua misura è di 23 x 2 millimetri e il suo peso è di 1,5 gr.

I dati che danno valore alle monete sono l’anno di produzione e gli eventuali difetti di coniatura. I collezionisti sono alla ricerca di monete da 10 lire con la spiga coniate nel 1954 e il suo valore è di circa 100 euro l’una. Se ne possiedi alcune degli anni ’50 ma non precisamente dell’anno di conio 1954, il valore di queste è di circa 30 euro. Gli appassionati di numismatica sono molto interessati anche agli esemplari che riportano l’anno di emissione nel 1965, queste monete hanno un valore di alcune decine di euro.

Nel caso in cui tu possieda, invece, una moneta da 10 lire con spiga del 1991, potresti avere un guadagno di 70 euro. Questo perché in quell’anno c’è stato un errore di conio con assi contrari. Da controllare sono anche le spighe e in particolare la loro lunghezza, se c’è un errore in essa la moneta ha un valore di circa 10 euro. Qualunque tipo di moneta tu abbia, è necessario che la conservi con la massima attenzione, questo perché il suo valore viene valutato anche dallo stato di conservazione.