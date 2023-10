WhatsApp ti permette di guadagnare fino a 20 milioni, ma solo se hai queste abilità

Diventare ricco è il sogno di molti se non di tutti oggi è possibile grazie a Whatsapp e alle tue abilità informatiche

Se sei un esperto nel settore della sicurezza informatica o hai una grande passione nella realizzazione di applicazioni per mobile, potresti diventare milionario. Può succedere davvero grazie a Whatsapp, l’app di messaggistica più utilizzata e conosciuta in ogni parte del mondo.

Guadagnare 20 milioni con un’app? Oggi è possibile se sai fare questo

Una promessa a vuoto come tante? Non in questo caso se hai le giuste conoscenze tecnologiche puoi davvero riuscire a diventare milionario. Sei preparato in sicurezza informatica e nel rilevamento di vulnerabilità nelle app di messaggistica? Allora questa potrebbe essere la tua occasione. A offrire questa opportunità è un’azienda russa interessata a scoprire le problematiche che si possono verificare nell’uso di Whatsapp su sistemi Android e iOS.

Il compenso che viene offerto, secondo il parere dei Rumors, è molto alto in quanto la Russia al momento è in conflitto con l’Ucraina e per tale ragione è gravata da sanzioni. Ma non è certo l’unica nazione che ospita aziende che necessitano di professionisti competenti nel campo della tecnologia e comunicazione.

Sono moltissime le aziende, in ogni parte del mondo, che sono costantemente alla ricerca di esperti in “zero-day”, cioè di persone capaci di individuare e comunicare eventuali vulnerabilità nei software che utilizziamo quotidianamente. E WhatsApp non fa eccezione. Se hai le competenze necessarie per offrire questo tipo di informazioni agli interessati, puoi ottenere una ricompensa finanziaria considerevole.

Considerando il valore stimato di una vulnerabilità di “zero-day” che permette di leggere i messaggi criptati sui dispositivi mobili, due anni fa, era di 8 milioni di dollari, puoi farti un’idea delle cifre di cui stiamo parlando. D’altra parte si tratta di un’abilità fondamentale in un mondo digitale e non solo per il commercio o la semplice comunicazione ma per strategie di alto livello.

La capacità di violare app di così grande importanza non è ricercata soltanto dai cybercriminali, ma anche dai governi che la utilizzano per scopi di spionaggio. Proprio come nei film, i tecnici specializzati che riescono a eludere i sistemi di sicurezza vengono ricompensati generosamente. Quindi, se sei un esperto nel rilevare vulnerabilità di sicurezza e sei interessato a guadagnare una somma incredibile come 20 milioni di dollari, potresti trovare un mondo di opportunità e profitti lavorando su app come WhatsApp. Non esitare: metti le tue competenze al lavoro e potrai godere di ricompense finanziarie straordinarie. Non lasciarti sfuggire questa occasione!