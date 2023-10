Ti ricordi il mitico Nokia? Se ce l’hai ancora a casa sei ricco sfondato: vale un patrimonio

Mai disfarsi di vecchi cimeli: la valutazione di questo storico cellulare ora è alle stelle, conviene iniziare a cercare in cantina.

Certi cellulari sono entrati nella storia. Chiunque sia anche solo un poco interessato ricorda sicuramente l’annuncio del primo iPhone del compianto Steve Jobs.

Molto tempo prima che Apple rivoluzionasse il mercato dei dispositivi cellulare, però, a farla da padrone era un’altra azienda, il cui prodotto di punta venne annunciato nel lontano Settembre del 2000: si tratta del Nokia 3310.

Ricordato per le sue prestazioni, incredibili per l’epoca, ma anche per la sua indistruttibilità, il Nokia 3310 ora è tornato a farsi sentire non solo per la nuova edizione in commercio, ma anche per il picco del suo valore di rivendita.

Se ne possedete uno e lo avete lasciato a prendere polvere in un cassetto, potrebbe essere arrivato il momento di correre a recuperarlo…

Un telefono molto speciale: ecco perché

Ma perché questo cellulare è rimasto nel cuore di tutti gli acquirenti? Sicuramente fu anche merito del suo design, innovativo rispetto agli altri telefoni dell’epoca. La sua forma smussata, l’assenza di antenna esterna e il peso di soli 133 grammi lo distinguevano dai telefoni neri, rettangolari e dotati di antenna esterna tipici del periodo. Questo telefono introdusse l’antenna integrata e un design ergonomico, facilmente maneggevole.

Un’altra caratteristica distintiva era la tastiera, con due frecce direzionali per la navigazione nei menu, in sintonia con il design del cellulare. Il Nokia 3310 era un telefono 2G – GSM con frequenze comprese tra 900 e 1800 MHz. Le versioni successive del telefono presentavano batterie al litio da 1000 mAh, garantendo un’autonomia eccezionale che andava da 55 a 260 ore in modalità standby e da 2 ore e 30 minuti a 4 ore e 30 minuti in chiamata.

Il suo attuale valore di mercato

Il Nokia 3310 è stato un vero e proprio fenomeno commerciale e culturale, che conta 126 milioni di unità vendute fino al suo ritiro dal mercato nel 2005, un record che persino l’iPhone non è riuscito a eguagliare nello stesso lasso di tempo. È divenuto così iconico che nel 2015 il Ministero degli Affari Esteri della Finlandia lo ha scelto come “emoji nazionale” per rappresentare la robustezza del paese e della sua gente.

Dopo un’assenza dovuta all’avvento degli smartphone, il ritorno di Nokia sul mercato è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati di telefonia in tutto il mondo. Oggi il Nokia 3310 è nuovamente disponibile in commercio, ma i modelli di vecchia generazione perfettamente funzionanti e conservati raggiungono anche un valore di 300 € di rivendita sui principali portali come eBay.