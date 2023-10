Poliamore Kitchen Table, come funzionano le relazioni quando più partner sono meglio di uno

Sempre più spesso si sente parlare di poliamore kitchen table. Ma cosa significa esattamente credere in questo tipo di relazione?

Introdotto da Morning Glory Zell – Ravenheart nel 1990, il termine poliamore sta ad indicare una relazione in cui sono coinvolti consensualmente più partner. Di recente, questo termine è sempre più utilizzato. Non solo, il poliamore è sempre più diffuso. Secondo alcuni studi, su 83 milioni di Millennial americani, 24 milioni di loro sono favorevoli agli ideali poliamorosi, 17 milioni hanno provato il poliamore, mentre 4 milioni sono attualmente impegnati in una relazione di questo tipo. Ma cosa significa esattamente essere coinvolti in una relazione poliamorosa?

L’americana Polyamory Society identifica il poliamore come: “La filosofia e la pratica non possessiva, onesta, responsabile ed etica di amare più persone contemporaneamente. Il poliamore sottolinea la scelta consapevole del numero di partner con cui si desidera essere coinvolti piuttosto che accettare le norme sociali che impongono di amare solo una persona alla volta”.

In altre parole, le persone poliamorose amano ed hanno una relazione intima e onesta con più persone allo stesso tempo. Quindi, ogni partner è consapevole della presenza e del rapporto con gli altri. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio come funziona una relazione poliamorosa.

Come funziona una relazione poliamorosa

Come abbiamo anticipato, le relazioni poliamorose prevedono un intimità emotiva oltre che sessuale con più partner contemporaneamente. Il poliamore è consensuale e viene rivelato a tutte le persone coinvolte.

Esistono diversi tipi di relazione poliamorosa. Talvolta, possono essere gerarchiche, cioè una relazione ha la priorità sulle altre, altre volte sono uguali, chiamate poliamore egualitario o anarchia relazionale. Questo significa che, esattamente come le relazioni monogame, anche le relazioni poliamorose non sono tutte uguali, ma a differenza della monogamia nelle dinamiche del poliamore non vi è un’esclusività né sotto l’aspetto sessuale né sotto quello sentimentale, ogni membro gode di estrema libertà.

Insomma, nel poliamore non c’è la frenetica ricerca della propria metà della mela, nessuno deve adattarsi a qualcun altro. Ma siamo davvero pronti al poliamore? Sebbene, il modello monogamo sia il più ampiamente diffuso e accettato, i numeri che abbiamo visto nel precedente paragrafo parlano chiaro. Il fenomeno è in forte crescita negli Stati Uniti, così come in Italia, dove pian piano i pregiudizi stanno scomparendo, soprattutto, nelle grandi città dove risulta più facile sdoganare i modelli culturali abituali.