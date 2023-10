Cartier, gli orologi che fanno la differenza: quanto costa indossare uno dei cronografi della maison

Orologi Cartier non semplici cronografi ma veri e propri gioielli capaci di rendere unico ogni istante ecco quanto costano

Conosci il prezzo di uno dei preziosi orologi Cartier? Impossibile generalizzare, ad oggi il noto brand conta oltre 350 cronografi per uomo e per donna. Veri gioielli che oltre a segnare il tempo impreziosiscono il polso di clienti esigenti ma con diversi budget a disposizione.

Prezzi orologi Cartier, il tempo non è mai stato così prezioso

Cartier offre una vasta gamma di orologi alla sua clientela internazionale. Il brand noto in ogni angolo del mondo per le sue creazioni uniche e riconoscibili ovunque, ha un vasto catalogo a disposizione di chi si vuole distinguere in ogni dettaglio. La maison ha aggiornato il listino prezzi 2023-2024 mostrando cronografi per tutti i gusti e tutte le tasche.

Iniziamo scoprendo l’orologio più economico firmato Cartier. Stiamo parlando del Ronde Must de Cartier caratterizzato da una cassa rotonda realizzata in solido acciaio 29 mm. Per trattenerlo al polso, l’orologio è dotato di un cinturino animal free e viene venduto a 2.970 euro.

In alternativa esiste la versione da 36 mm al costo di 3.250 euro. Prezzo che riguarda anche un altro modello, ovvero il Cartier Tank Must realizzato in acciaio e con movimento Solar Beat che sfrutta l’energia solare. Quello descritto è il modello di piccole dimensioni al quarzo. Mentre se si opta per il modello più grande, il costo aumenta raggiungendo i 3.400 euro.

A un prezzo più alto troviamo il Cartier Santos Dumont caratterizzato da movimento al quarzo e impreziosito da un particolare cinturino in vera pelle. Anche in questo caso ci sono due misure, la più piccola viene venduta a 4.300 euro mentre la più grande a 4.600 euro.

Salendo notevolmente di classe e di valore, tocchiamo facilmente i 7.750 euro acquistando il prezioso orologio Santos de Cartier. Questo cronografo è stato realizzato con cassa in acciaio per renderlo indistruttibile nel tempo e cinturino in acciaio o pelle. I prezzi vanno alle stelle se si scelgono le varianti impreziosite con ghiera di diamanti e oro bianco, rosa o giallo. In questi casi si raggiungono facilmente i 70.000 euro.

Ma il più prezioso e costoso tra tutti è Cartier Clash Unlimited, l’orologio della maison creato con cassa in oro bianco 750/1000 decorata con ben 178 diamanti da 1,20 carati. Ma non è tutto qui, il quadrante è in oro bianco 750/1000 e presenta 62 diamanti taglio princesse e brillante. Il prezzo? Solo per pochi: 454 mila euro.