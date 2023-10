Le donne dicono addio al reggiseno, ma sicuri che la moda del no – bra sia davvero una buona idea?

Aumenta costantemente il numero di donne che sceglie di aderire al movimento no – bra per sentirsi libere dalle costrizioni del reggiseno. Ma sicure che dire addio a questo accessorio sia davvero una buona idea?

Tra gli indumenti simbolo della femminilità, senza dubbio, c’è il reggiseno. In commercio, è possibile trovarne di ogni tipo e, mentre, per alcune donne rappresenta un accessorio di cui è impossibile fare a meno, altre lo sopportano malvolentieri o addirittura non lo indossano affatto.

Di recente, soprattutto, tra le più giovani sta spopolando la moda del no – bra, in altre parole, il reggiseno è diventato un accessorio superfluo a cui facilmente molte donne decidono di rinunciare.

Ma, indipendentemente dai motivi che spingono a dire addio a questo indumento, è davvero una buona idea non indossare il reggiseno? Facciamo chiarezza nelle prossime righe.

E’ una buona idea non indossare il reggiseno?

Recentemente si è molto diffusa, soprattutto, tra le più giovani la tendenza a non indossare il reggiseno. Ma, al di là delle convenzioni sociali secondo cui è meglio non mostrare i capezzoli, è davvero una buona idea dire addio a questo indumento? Cominciamo col dire che il reggiseno è per la stragrande maggioranza delle donne un accessorio di cui davvero non è possibile fare a meno, che regala una serie di benefici. Ad esempio, questo accessorio è fondamentale per chi ha un seno abbondante, ma anche per chi ha meno seno soprattutto per limitarne le sollecitazioni in caso di movimento. Inoltre, il reggiseno può aiutare ai fini estetici, per dare una certa forma al petto sotto gli indumenti.

Tuttavia, sebbene sia indossato da diversi milioni di donne, il reggiseno può avere delle controindicazioni. Ad esempio, uno troppo stretto può rappresentare un ostacolo per la circolazione sanguigna o causare dolore al torace e alle costole. Inoltre, secondo gli esperti, non indossare il reggiseno a lungo andare contribuisce allo sviluppo dei muscoli, quindi, ad avere un seno più sodo. Allora, meglio indossarlo o no?

Ebbene, a conti fatti scegliere di indossare o meno il reggiseno resta una scelta personale, che in nessun caso inficia sul benessere del corpo. Se non lo si trova particolarmente scomodo, la scelta migliore potrebbe essere quella di indossarlo di giorno e toglierlo di notte, basta prestare attenzione a scegliere quello più adatto alla forma del proprio corpo e della taglia giusta.