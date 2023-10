Malattie della tiroide, quali sono i segnali da non sottovalutare e come rimediare al disturbo

Ci sono segnali piuttosto evidenti che possono far pensare a eventuali problemi alla tiroide. Ecco i campanelli d’allarme da cogliere al volo.

La tiroide è una ghiandola particolare, a forma di farfalla, che si trova nella parte anteriore del collo. E’ essenziale per l’organismo umano, in quanto, gli ormoni che produce sono coinvolti in diversi processi determinanti come, ad esempio, nello sviluppo nervoso centrale, nella stimolazione della crescita, e nelle funzioni metaboliche. Eppure, ancora troppe persone non sono del tutto consapevoli dei problemi legati alla tiroide e dei segnali da non sottovalutare in caso di disfunzione tiroidea.

Secondo dati recenti, nel nostro Paese sarebbero almeno sei milioni le persone che hanno problemi di tiroide, in particolar modo, ad essere più soggette alle malattie tiroidee sono le donne. Erroneamente molti credono che il campanello d’allarme di una tiroide malfunzionante sia l’oscillazione del peso corporeo, in realtà, i sintomi possono essere diversi e possono manifestarsi in modo diverso a seconda dei soggetti.

Dunque, sono molteplici i segnali da non sottovalutare e non sempre compaiono tutti nello stesso momento, in più, in alcune persone può succedere che se ne manifestino solo una parte. Vediamo quali sono i principali sintomi e cosa fare per rimediare al disturbo.

Problemi alla tiroide: quali sono i sintomi e come rimediare

E’ importante saper cogliere i campanelli d’allarme che potrebbero far pensare a dei disturbi alla tiroide. Questo perché, la tiroide ha una funzione davvero essenziale nel nostro organismo e il suo malfunzionamento comporta diversi problemi, anche molto seri. E’ fondamentale non trascurare i segnali che il nostro corpo ci manda e, nel dubbio, è importantissimo chiedere tempestivamente il parere del proprio medico di fiducia.

Il più comune ed evidente segno che qualcosa non va è il cambiamento rapido ed improvviso di peso. Ma un malfunzionamento della tiroide può comportare anche problemi muscolari come, ad esempio, debolezza, crampi e difficoltà di movimento. La tiroide influisce anche sulla salute dei capelli e della pelle. Infatti, eventuali disturbi a questa ghiandola possono comportare un indebolimento e una notevole perdita di capelli, oltre che problemi di secchezza o di eccessiva sudorazione della pelle. Infine, potrebbero sorgere problemi anche a livello emotivo come ansia, depressione, irritabilità e attacchi di panico.

In presenza di questi segnali, è necessario consultare un medico che saprà indicare gli esami a cui sottoporsi e alla terapia da seguire. Il trattamento dei disturbi della tiroide, infatti, vengono personalizzati in base alle cause scatenanti e alle caratteristiche dei pazienti (età, storia clinica, gravità dei sintomi).