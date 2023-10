Oroscopo di fuoco: quale segno si aggiudica il titolo di migliore… sotto le lenzuola

Se la vostra sintonia di coppia fa scintille potrebbe essere anche merito delle stelle: ecco quali sono i segni dello zodiaco più hot.

Le costellazioni e la loro relazione con i pianeti e i satelliti influiscono notevolmente sulla vita e i comportamenti delle persone, compresa la loro sfera sensuale e le preferenze sessuali.

Sebbene sia ben noto quali siano i segni zodiacali spesso considerati bravi a letto, l’influenza di Venere e Marte nel tema astrale può avere un ruolo significativo nella loro abilità.

Va notato che quando si tratta di intimità, la complicità tra i partner è essenziale, e molti segni zodiacali sono stimolati dall’essere con un compagno astrologico capace di stimolare le loro fantasie, sensualità ed emozioni.

Vediamo allora alcune delle caratteristiche dei segni zodiacali considerati campioni tra le lenzuola, insieme alle possibili combinazioni astrologiche favorevoli nelle relazioni intime.

Il ruolo di Marte e Venere nelle dinamiche di coppia

Oltre al segno zodiacale, la competenza a letto è influenzata da due pianeti chiave dello Zodiaco: Marte e Venere. La presenza di Marte in una delle prime case del tema natale conferisce un’energia intensa e coinvolgente, insieme a una forte carica erotica. Marte, in quanto dio della guerra, incarna gli istinti di forza e riproduzione, aspetti essenziali quando si tratta di sessualità.

Venere, il pianeta dell’amore, riflette come un individuo viva le emozioni e le passioni, sia in relazione alle persone che all’arte e alla vita in generale. La posizione di Venere in una delle case del tema natale indica come una persona sia guidata dai sentimenti e dalle passioni, influenzando anche il modo in cui gestisce le relazioni.

Sul podio sono in quattro

Ma chi sono, quindi, i vincitori di questa sfida? Si tratta di Pesci, Sagittario, Scorpione e Leone: vediamoli assieme.

I Pesci, segno zodiacale duale, sono noti per la loro abilità a letto: alcuni mostrano dolcezza e romanticismo , mentre altri preferiscono una connessione più fisica . La loro passione e l’attenzione al partner emergono meglio quando si trovano con Scorpione e Sagittario, mentre sono più affettuosi con Vergine e Cancro.

e , mentre altri preferiscono . La loro passione e l’attenzione al partner emergono meglio quando si trovano con Scorpione e Sagittario, mentre sono più affettuosi con Vergine e Cancro. Il Sagittario è noto per la sua inclinazione alla libertà e, per questo, predilige avventure sessuali piuttosto che relazioni stabili, rendendolo uno dei segni zodiacali più abili a letto, sempre appassionato e curioso di nuove esperienze , indipendentemente dall’affinità con il partner, sebbene trovi maggiore compatibilità sessuale con Leone e Bilancia.

e, per questo, predilige avventure sessuali piuttosto che relazioni stabili, rendendolo uno dei segni zodiacali più abili a letto, sempre , indipendentemente dall’affinità con il partner, sebbene trovi maggiore compatibilità sessuale con Leone e Bilancia. Lo Scorpione è un segno passionale , ma per apprezzarne le abilità sessuali bisogna vincere la sua iniziale diffidenza , entrando nel suo cuore e stimolandone la curiosità. Questo segno ha una certa affinità sessuale con altri Scorpioni e Pesci, mentre può scatenare scintille con il Leone e mostrare il suo lato più tenero con il Toro.

, ma per apprezzarne le abilità sessuali , entrando nel suo cuore e stimolandone la curiosità. Questo segno ha una certa affinità sessuale con altri Scorpioni e Pesci, mentre può scatenare scintille con il Leone e mostrare il suo lato più tenero con il Toro. Infine, il Leone è un segno potente e appassionato, che può variare da tenero e dolce a ardente e sperimentatore durante l’atto sessuale, adattandosi al partner. Mostra dolcezza con altri Leoni e Acquario, mentre incontri con Toro o Scorpione possono essere altamente appassionati e coinvolgenti.