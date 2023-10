Addio tessera di plastica, la patente arriva online | Tutti i dettagli sull’app IO

Ultime novità dall’UE: anche la patente diventerà un documento su un portafoglio virtuale. Ecco da quando sarà disponibile in Italia.

La novità che sta spopolando in tutta Europa arriva finalmente anche in Italia, tra tanti consensi ma anche tante preoccupazioni da parte dei guidatori.

Addio alla patente concepita come uno strumento fisico: anche questo documento, come altri in precedenza, diventerà disponibile digitalmente attraverso un’app.

L’app in questione si chiama IO: l’abbiamo già conosciuta per la prenotazione di vaccini e tamponi, e da anni è uno dei progetti di punta dell’Unione Europea.

Vediamo assieme le tempistiche di questo cambiamento, quali sono i suoi vantaggi e come funziona per chi è affezionato al caro vecchio documento fisico.

Il funzionamento dell’app IO e della patente digitale

La patente di guida digitale sarà integrata nell’app IO e costituirà l’equivalente digitale della tradizionale versione plastificata. Sarà dotata di un QR code contenente tutte le informazioni rilevanti, agevolando le autorità e i responsabili nell’accesso a tali dati. Questa patente elettronica sarà riconosciuta in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, rappresentando un passo iniziale verso la creazione di un portafoglio digitale europeo.

Le procedure per il rinnovo, la sostituzione o lo scambio della patente di guida saranno semplificate e gestite online, inclusa la possibilità per i cittadini di Paesi extra-UE con standard di sicurezza stradale comparabili di ottenere una patente dell’UE. Ovviamente, se preferite portare con voi un documento e avete poca dimestichezza con la tecnologia, non c’è da preoccuparsi: è prevista la possibilità di stampare una versione cartacea della patente attraverso l’app.

Quali sono i vantaggi di questa soluzione e quando entrerà in funzione

La patente online, come tutti i documenti digitali, offre non pochi vantaggi: riduce la possibilità di falsificazione, non può essere smarrita, è facilmente reperibile grazie alla sua presenza nel cloud anche in caso di perdita dello smartphone, ed è interamente gestita dall’utente, che viene alleggerito dal dovere di portare con sé un documento in più. Inoltre, la digitalizzazione dei documenti riduce ovviamente l’utilizzo di plastica, consentendo all’UE una scelta più eco-friendly.

Per poterla utilizzare tuttavia dovremo attendere ancora un po’. Nel corso di quest’anno è prevista l’inclusione di tessera sanitaria e carta di disabilità nell’IT Wallet, il portafoglio digitale nell’app IO, ma non ancora la patente di guida. L’uscita ufficiale del portafoglio completo è programmata entro Giugno 2024, data in cui potrebbero essere introdotte anche la patente di guida e la tessera elettorale, entrambe già previste all’interno del codice di programmazione dell’IT Wallet.