Dormire in letti separati: la metà delle coppie è a favore dello sleep divorce

Secondo una recente indagine, la metà delle coppie sostiene che dormire in letti separati rafforzi la relazione. I benefici dello sleep divorce.

A differenza di quanto ci raccontano i cliché romantici, non sempre condividere il letto con il proprio partner è così piacevole. Quante coppie si ritrovano a lottare per accaparrarsi le coperte o il cuscino, oppure, non si riesce a riposare bene a causa del continuo russare del proprio partner? O ancora, A chi non è mai capitato di essere inavvertitamente colpito da calci o gomitate e svegliarsi di soprassalto nel bel mezzo della notte?

Per queste e tante altre ragioni, sono in numero sempre crescente le coppie che preferiscono dormire in letti separati. A confermarlo, un recente sondaggio che ha visto coinvolti oltre 2 mila adulti che vivono sotto lo stesso tetto con il proprio partner. Ebbene, quasi la metà degli intervistati ha rivelato che sarebbe disposto a provare a dormire separato dalla propria metà, pur di avere una migliore qualità del sonno.

Del resto, inutile girarci intorno, avere un riposo di buona qualità è fondamentale per affrontare con le giuste energie la routine quotidiana e avere accanto qualcuno che ci fa svegliare di soprassalto nel cuore della notte, di certo non favorisce il corretto riposo. Insomma, talvolta, dormire in letti separati è un toccasana per il proprio benessere e di conseguenza per il benessere della coppia. Ecco quali sono i benefici del sleep divorce.

I benefici dello sleep divorce

Secondo un recente sondaggio, il 49% delle coppie sarebbe disposto a dormire in letti separati per salvaguardare la qualità del riposo. Nel corso dell’intervista, che ha visto coinvolti oltre 2 mila adulti, è emerso che il 35% è infastidito dal “furto di coperte”, il 28% non riposa bene a causa del continuo russare del proprio partner, il 27% non gradisce l’abitudine del partner di dormire con le luci accese, mentre il 28% che dorma con la televisione accesa.

Insomma, talvolta, dormire in letti separati non solo garantirebbe una migliore qualità del riposo, ma rappresenterebbe anche un vero e proprio toccasana per il rapporto di coppia. Secondo gli esperti, dormire separati potrebbe significare anche riaccendere la passione dei primi tempi e migliorare la qualità del tempo trascorso insieme. Lo sleep divorce contribuirebbe ad aumentare il feeling in una coppia e ne rafforzerebbe il legame.

A confermarlo anche la psicoterapeuta Serena Carrai: “L’intimità non viene minata. Lo spazio fisico personale invece è molto importante: offre la possibilità di ritirarsi, ricaricarsi e mantenere il contatto con se stessi”.