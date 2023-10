Cane o gatto, una lotta continua: ma chi dei due è più intelligente? Risponde la scienza

Cane o gatto la scelta è difficile e gli animalisti si dividono sull’opinione su chi sia il più intelligente quindi risponde la scienza

Una continua lotta tra chi adora i felini e chi predilige i gatti, tutti credono di aver scelto l’animale domestico più intelligente. Ma chi ha ragione? Forse nessuno, forse entrambi o probabilmente non si può generalizzare e fare di tutta l’erba un fascio. In fondo ogni singolo individuo ha una sua particolare intelligenza e abilità.

Ma a sciogliere definitivamente i dubbi e fermare le lotte, ci pesa la scienza. La ricerca ha stabilito quale sia la verità e nessuno può contraddirla. Non crediamo che questo possa fermare la rivalità tra gli amanti dei felini e quelli dei cani, ma certamente aiuta a stabilire dei punti importanti.

Chi è più intelligente tra cane e gatto? Risolviamo un dubbio secolare

Per iniziare il discorso chiariamo subito che il cane ha il cervello più grande del gatto, ma quanto contano le dimensioni in questo campo? A dire della scienza anche l’uomo, generalmente, ha un cervello di dimensioni maggiori di quello della donna ma questo non stabilisce affatto che sia più intelligente del sesso femminile. Quindi come capire chi lo è? Tornando ai pets, sappiamo che i dogs sono molto affettuosi con i loro umani e riescono a interagire maggiormente rispetto ai felini.

Ma la scienza ha provato comunque a misurare le capacità mentali di questi due fantastici pets. Anche se non è per niente facile farlo, gli esperti del comportamento animale hanno portato a termine studi particolari per riuscire a capire le reali capacità cognitive di gatti e cani. Sappiamo tutti che i cani sanno imparare e comprendere ogni tipo di comando, anche i più complessi. Riconoscono l’umore degli umani dallo sguardo o dai gesti e sanno agire di conseguenza. Si tratta di animali domestici che dipendono in tutto e per tutto dalla loro famiglia umana.

I gatti, al contrario dei cani, sono animali indipendenti e orgogliosi. Imparano attraverso l’attenta osservazione e scoprono cose nuove esplorando i luoghi. Ad esempio, un gatto può imparare anche da solo a utilizzare la lettiera non serve che venga addestrato. Inoltre possiedono sensi molto sviluppati, tra questi la vista notturna. Tutte queste caratteristiche non sono, però, utili a comprendere chi sia più intelligente tra le tue tipologie di animale domestico.

La scienza ha studiato i due pets ed è giunta alla conclusione che il livello intellettivo deve essere valutato in modi diversi, in quanto cani e gatti hanno differenti abilità. Non si possono paragonare sullo stesso compito o attività. Una delle doti da considerare invece è l’adattabilità che nei cani è molto sviluppata vivendo a stretto contatto con gli umani e imparando ad adattarsi a ogni situazione e tipo di addestramento. Si pensi ai cani guida per i ciechi, ai cani da salvataggi, i cani poliziotti e quelli che partecipano alle gare di agility.

I gatti, dal canto loro, sono abili nella caccia e hanno un’agilità che i cani non possiedono. Questo anche grazie alle caratteristiche fisiche e alla sensibilità del tatto che è estremamente sviluppata. Inoltre la loro vista è precisa e infallibile, un vantaggio per dei cacciatori naturali e istintivi come i felini. Infine si può dire che non c’è un reale vincitore ma che gatti e cani sono entrambi intelligenti tanto da sviluppare abilità uniche e di grande rilievo.