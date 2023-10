Canone Rai, arriva il taglio del Governo: ecco di quanto sarà ridotta la tassa più odiata dagli italiani

Arriva il taglio del Governo su una delle tasse più odiate dagli italiani. Ecco quanto si risparmierà sul Canone Rai.

Il contributo sulla televisione, meglio conosciuto come Canone Rai, è la tassa che chiunque sia in possesso di un apparecchio televisivo nella propria abitazione è tenuto a versare annualmente. L’importo è pari a 90 euro all’anno, normalmente, spalmati in diverse rate, da gennaio a ottobre, sulla bolletta delle corrente elettrica.

Il tempa Canone Rai è sempre molto sentito, anche perché è una delle tasse pagate più malvolentieri dagli italiani. Questo principalmente perché, è dovuta per il solo fatto di possedere una tv.

Ebbene, pare stia arrivando un’interessante novità per i versamenti in bolletta dell’imposta sulla tv. Nello specifico, durante la conferenza stampa del Cdm dedicata alla Manovra 2024, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha annunciato un taglio del Canone Rai, mossa che potrebbe avere un impatto non da poco sulle tasche degli italiani. Salvini ha affermato: “Ci sarà un primo intervento sul Canone Rai che sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia e di quanto sarà ridotta la tassa più odiata dagli italiani.

Canone Rai: cosa cambia

Tira aria di cambiamenti in tema Canone Rai. L’imposta sulla tv, attualmente, incide non poco sulle finanze degli italiani, che annualmente devono corrispondere 90 euro per il solo fatto di possedere un apparecchio radiotelevisivo nelle proprie abitazioni.

Tuttavia, una recente iniziativa del Governo potrebbe far risparmiare e non poco su una delle tasse più odiate dagli italiani. La proposta è una riduzione del costo del contributo sulla televisione. Come ha chiarito il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in chiusura del Cdm, il canone rai passerà dagli attuali 90 euro annuali a 70 euro. “Un quarto del canone non verrà più pagato” ha affermato con soddisfazione il ministro. Questo significa che è prevista una riduzione di 20 euro, alla quale precisa il ministro Giorgetti “…corrisponde un’integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti…”

Ad ogni modo, pare che questa riduzione del canone Rai sia solo il primo passo di un intervento più ampio in merito alla tassa sulla tv. Infatti, il ministro Salvini ha evidenziato l’intensione del governo di ulteriori modifiche in futuro. Intanto Codacons, commentando la Manovra, fa sapere: “Il canone Rai è l’imposta più odiata dagli italiani, e non va tagliato ma abolito definitivamente, con la Rai che deve concorrere ad armi pari con le tv commerciali”.