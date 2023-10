Caricare il telefono di notte può essere rischioso per la salute: la ricerca che ne spiega i motivi

Quali sono i rischi per la salute se si carica costantemente il cellulare di notte nei pressi del proprio letto? Una recente ricerca ha chiarito tutti gli aspetti del caso

Mettere in carica il cellulare prima di andare a dormire è ormai una prassi consolidata e che accomuna diverse persone. Ritrovarsi il proprio smartphone carico appena ci si sveglia è d’altronde è una priorità visto che questi dispostivi servono per espletare diverse pratiche della propria quotidianità.

In pochi però considerano l’altra faccia della medaglia, ovvero i seri rischi che si corrono per la salute. Infatti riposare ad una distanza eccessivamente ravvicinata dal telefono può essere deleterio. Si tratta di un aspetto abbastanza risaputo che in questa fase è stato confermato anche da un interessante lavoro di ricerca.

Quali sono gli aspetti deleteri del ricaricare il cellulare di notte vicino al proprio letto

Sono infatti state riscontrate delle correlazioni tra questa malsana abitudine e alcune patologie come obesità e diabete. Andando nello specifico le radiazioni elettromagnetiche sprigionate dal telefono in carica disturberebbero la produzione di melatonina peggiorando così la qualità del sonno.

Tutto ciò porta ad uno squilibrio del metabolismo che nel lungo periodo potrebbe causare obesità e diabete. Conseguenze di non poco conto che possono diventare piuttosto limitanti con il passare degli anni, ragion per cui c’è ben poco da scherzare con questa tematica.

Per effetto di ciò sarebbe opportuno o spegnere il telefonino durante le ore notturne o meglio ancora metterlo in carica in un’altra stanza della casa. Certo, visto la dipendenza di cui soffriamo nei confronti di questi apparecchi può sembrare un sacrificio immane, ma in realtà è solo una buona azione da compiere per la propria salvaguardia.

L’ideale sarebbe informare su questa tematica soprattutto i ragazzi in età adolescenziale in modo tale che possano imparare per tempo a correggere questa tendenza che purtroppo di positivo non ha praticamente nulla. Poco importa se poco prima di andare a dormire o appena ci si sveglia non si possono leggere le notifiche delle chat dei social network, l’importante dovrebbe essere badare alla salute.

L’auspicio è che qualcosa possa cambiare sotto questo punto di vista. In generale, usare di meno il proprio telefono a prescindere dall’ora del giorno rappresenta sempre e comunque una boccata d’ossigeno per la propria salute. Imparare a prendere delle contromisure dovrebbe essere un’opportunità e non una seccatura o addirittura qualcosa di superfluo e di scarsa importanza.